مذكرة تفاهم بين جامعة مصر للمعلوماتية و«تيراداتا» لتدريب الطلاب على الذكاء الاصطناعي

وقعت جامعة مصر للمعلوماتية مذكرة تفاهم مع شركة تيراداتا ، لتدريب الطلاب في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي .

وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون في إعداد وتطوير منهج تدريبي متكامل لطلاب الجامعة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، مع التركيز على الخبرة العملية والصناعية.

كما تتضمن تمكين أعضاء الجامعة وطلابها من الدخول على المنصة الإلكترونية التعليمية لشركة تيراداتا العالمية والتي تحتوى على العديد من المصادر التعليمية المتخصصة في مجالات تحليل البيانات، بالإضافة إلى كم كبير من البيانات على منصة الشركة.

ووقع مذكرة التفاهم، الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، والمهندس خالد حمودة مدير عام شركة تيراداتا مصر، بحضور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات .

وأوضحت الدكتورة ريم بهجت أن الإتفاقية توفر استخدام برنامج Teradata Vantage License لمدة 3 سنوات ، لتطوير مهارات الطلاب واستخدامها في مشاريعهم وتنظيم مسابقات بين الطلاب.

كما يتم تنظيم محاضرات سنويا لشخصيات تقنية في الإدارة العليا لتيرا داتا يحضرها أعضاء الجامعة وطلابها.

وأضافت الدكتورة ريم بهجت:” تتضمن البرامج التدريبية في الاتفاقية مجموعة من المعارف والمهارات ذات الصلة بالبيانات الضخمة وتحليلها، ومنها؛ أساسيات الذكاء الاصطناعي.و دورة حياة البيانات (الاستخلاص والتحويل والدمج)، وتوحيد البيانات، وأساسيات تمثيل البيانات وتصورها، وأدوات فهم البيانات وحالات الاستخدام في الصناعة”.

وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

و أعرب ريتشارد بيتلى نائب الرئيس التنفيذى لشركة تيراداتا بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا عن تطلع الشركة للتواجد بشكل أكبر فى مصر، مشيداً بالتطور الذى تشهده مصر في كافة القطاعات وفي مقدمتها التعليم الجامعي.

وأشار بأن الجهود المبذولة لتهيئة المناخ الداعم لجذب الاستثمارات الأجنبية، وكذلك برؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية وخططها لتطوير البنية التحتية للاتصالات والتعامل مع البيانات.

واكد على اهتمام الشركة بالاستفادة من احترافية الشباب المصري في مشروعات الشركة بمصر وكذلك بالتعاون مع جامعة مصر للمعلوماتية خاصة في مجالات إدارة التكنولوجيا وتكنولوجيا الأعمال.

جدير بالذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد أول جامعة متخصصة بالشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها.

وأسس جامعة مصر للمعلوماتية ، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.