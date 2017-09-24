مذكرة تفاهم بين تطوير مصر واليونيسف

المال ـ خاص:وقعت شركة تطوير مصر على مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في مصر، ومؤسسة الفنان عبد الوهاب عبد المحسن للثقافة والفنون والتنمية، حيث تتولى المؤسسة توفير حلول بديلة للشباب والأطفال الأكثر عرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية، عن طريق الترويج لثقافة التماسك المجتمعي في مواجهة

المال ـ خاص:

وقعت شركة تطوير مصر على مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في مصر، ومؤسسة الفنان عبد الوهاب عبد المحسن للثقافة والفنون والتنمية، حيث تتولى المؤسسة توفير حلول بديلة للشباب والأطفال الأكثر عرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية، عن طريق الترويج لثقافة التماسك المجتمعي في مواجهة تلك الظاهرة، ومساعدة الشباب الصغير على خلق فرص عمل لأنفسهم، اعتماداً على مواهبهم الفنية والتدريب المهني المتخصص، وطبقاً للاتفاقية، ستتولى مؤسسة عبد الوهاب للفنون تنظيم ملتقى دولي سنوي للرسم على الحوائط والمراكب في قرية البرلس الساحلية والتي تطل على البحر المتوسط وبحيرة البرلس.

ويشارك في الملتقى السنوي عددٌ من الفنانين المصريين والأجانب من جميع أنحاء العالم، لدعم الأطفال والشباب من أهالي البرلس وبلطيم من خلال الفنون والتدريب المهني، ويقام الملتقى الدولي للرسم على الحوائط والمراكب في الفترة من 1 حتى 15 أكتوبر القادم.



وخلال الملتقى يعمل الفنانون التشكيليون من خلال مؤسسة عبد الوهاب عبد المحسن للفنون، وبالتنسيق مع منظمة يونيسف واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والمنظمة الدولية للهجرة، مع مشاركة وزارة الشباب والرياضة فى إطار تنفيذ برنامج مشوارى لتنمية مهارات الشباب فى المحافظات، حيث يتعاون الفنانون مع الأسر في البرلس وبلطيم في تنظيم عدد من المبادرات المتعلقة بالتربية الإيجابية وتنمية الأطفال خلال مراحل الطفولة المبكرة.

وقال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة لشركة تطوير مصر: “إنّ تشجيع شبابنا المبدع من خلال مشروعات تضيف قيمة حقيقية للمجتمعات التي يعيشون فيها، والمساهمة في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع، يُعد واحداً من أهم المبادئ التي تعتمد عليها فلسفة وثقافة تطوير مصر، فعلى مدار السنوات الأخيرة الماضية، قامت تطوير مصر برعاية ملتقيات فنية وعدد من الأنشطة المجتمعية الهامة التي تهدف لدعم مبادرات ريادة الأعمال في مصر.

وأشار إلى أن المبادرة الأخيرة للشركة فى البرلس امتداد لأهدافها المجتمعية، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 1000 منطقة عشوائية يعيش فيها أكثر من 12 مليون مواطن من الفئات المحرومة، وتمثل هذه الظروف ضغوطاً نفسية واجتماعية هائلة على المواطنين الذين يعيشون في تلك المناطق المحرومة، وتابع “يتمثل هدفنا من هذه الشراكة المهمة في إمداد الشباب في منطقتي البرلس وبلطيم بالأدوات والمهارات التي ينتج عنها حصولهم على وظائف مستدامة.

وقال عبد الوهاب عبد المحسن، مؤسس ورئيس مؤسسة عبد الوهاب للفنون والثقافة والتنمية أن المؤسسة تهدف لتمكين الشباب والأطفال في المناطق المحرومة والنائية في كل مكان في مصر، من خلال توفير متنفس فني يشجعهم على المشاركة في الإبداع الفني والثقافي.”

ويضيف برونو مايس ممثل يونيسف في مصر: “تقدم منظمة يونيسف ارشادات تفصيلية للفنانين عن كيفية التواصل مع الأسر والمجتمعات لتنمية الطفولة المبكرة، ويتضمن ذلك على سبيل المثال الترويج لأهم الممارسات التي يمكن للوالدين تنفيذها بشكل يومي لتنمية قدرات الأطفال، ومنها الاتصال البصري مع الأطفال، والتبسم في وجوههم وقراءة الكتب المصورة لهم واللعب معهم بدمى بسيطة.” بالإضافة لذلك، تقدم يونيسف نبذة عن المجتمع المحلي في المنطقة المستهدفة والتدخلات المختلفة من جانب المنظمة في تلك المناطق، وتابع “سيتيح هذا فرصة لتوعية الفنانين المشاركين في الملتقى بالمشاكل التي تعاني منها تلك المنطقة، مع تعريفهم بالإطار العام المتعلق بتنمية الأطفال والشباب.”



وخلال الملتقى، يتم تلوين المنازل البسيطة المملوكة لأهالي البرلس، وهم مواطنون ذوي مستويات دخول متدنية للغاية أو يعتمدون بشكل رئيسي على الدعم الحكومي.و يضيف الدكتور أحمد شلبي فى ذلك الصدد : “إنّ صيانة وتجميل المنازل في تلك المنطقة يأتي في ذيل اهتمامات أهالي تلك المنطقة وبمساعدة هذا المشروع، لن تقوم تطوير مصر فقط بتلوين تلك البيوت البسيطة أو مراكب الصيد، ولكنها تقوم أيضاً بتحويل القرية الصغيرة إلى متحف فني مفتوح يعكس روح التغير المجتمعي في البرلس .