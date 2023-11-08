مذكرة تفاهم بين «ترانس آي تي» وبوش وكيبود لدعم المشروعات اللوجيستية بقطاع الموانئ

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس آي تي) الذراع التكنولوجي لوزارة النقل المصرية وشركة بوش BOSCH الالمانية، و CYPOD النرويجية، على هامش فعاليات الدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023.

وذلك بهدف التعاون المشترك لدعم المشروعات اللوجيستية بقطاع الموانئ بدءا بدراسة تنفيذ مشروع التحكم ومراقبة الحاويات، أحد أنظمة الميناء الذكي والذي من شأنه احكام الرقابة على الحاويات واستكمالة بمشروع ميكنة الموانئ وتحويلها لموانئ ذاكية.

وقام بالتوقيع كل من المهندس خالد عطية رئيس مجلس ادارة شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس آي تي) الذراع التكنولوجي لوزارة النقل والمهندس تامر مجدي المدير التنفيذي لشركة بوش مصر و احمد خلف أمين عام شركة Cypod.

وقال وزير النقل إن هذا التوقيع يأتي في إطار الجهود المستمرة لوزارة النقل وشركاتها لدعم التحول الرقمي في صناعة النقل وخاصة قطاع الموانئ بما يتماشى مع خطة الدولة لرفع كفاءة الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا لوجيستيا عالميا تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

وأضاف الوزير أن مذكرة التفاهم ستييح استمرار ومواصلة مناقشات الجانبين حول مجالات التعاون المحتملة والمشروعات والخدمات المحتملة المرتبطة بها، حيث تعد شركة بوش من الشركات الرائدة في مجالات أنظمة التحكم والمراقبة وحلول النقل الذكي.