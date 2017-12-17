مذكرة تفاهم بين تحالف ستار والمطار الدولي في بكين

دعاء محمود شاركت مصر للطيران -الناقل الوطني لمصر- والعضو الحادي والعشرون في تحالف ستار العالمي، في اجتماع المجلس التنفيذي للتحالف، مؤخراً، بالعاصمة الصينية بكين. وشهد المجلس توقيع مذكرة تفاهم بين كل من تحالف ستار، وشركة AIR CHINA، أحد الأعضاء بالتحالف، والمطار الدولي بالعاصمة بكين، واتفق الأ

دعاء محمود



شاركت مصر للطيران -الناقل الوطني لمصر- والعضو الحادي والعشرون في تحالف ستار العالمي، في اجتماع المجلس التنفيذي للتحالف، مؤخراً، بالعاصمة الصينية بكين.

وشهد المجلس توقيع مذكرة تفاهم بين كل من تحالف ستار، وشركة AIR CHINA، أحد الأعضاء بالتحالف، والمطار الدولي بالعاصمة بكين، واتفق الأطراف على تعزيز سبل التعاون فيما بينهم لتحويل المطار الدولي بالعاصمة بكين إلى مطاراً محورياً، الذي بدوره سيسهم، في المستقبل القريب، في تحسين تجربة السفر لدى عملاء التحالف والشركات الأعضاء.

شارك من مصر للطيران صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ومحمد العبادي رئيس قطاع التحالفات الدولية.

وفي هذا السياق، صرح مسلم بأن أي خطوة تخطوها الشركات الأعضاء فهي بالتأكيد ستصب في مصلحة التحالف وشركاته الأعضاء، وبما يخدم إستراتيجيته نحو التطوير وتوفير خدمات أفضل لعملائه حول العالم، لذا يسعدنا أن نشهد هذا التعاون الوثيق بين تحالف ستار، وشركة AIR CHINA ومطار BCIA الدولي بالعاصمة بكين، الأمر الذي حتماً سيعود بالنفع على الطرفين، كما هو الحال على التحالف ستار تحديدًا في مثل هذا السوق الحيوي وفي ظل التطور السريع والمتلاحق والغزو التكنولوجي الذي تشهده صناعة النقل الجوي في الآونة الأخيرة.

وأضاف Christian Draeger نائب رئيس التحالف لخدمة العملاء: “تعد العاصمة الصينية بكين من أهم المدن المحورية التي دعمت شبكة التحالف، كما أنه بتدشين مطار ثانٍ بمدينة داشينج بالعاصمة بكين، يؤكد من أهمية بكين كمدينة محورية من خلال تشغيل رحلاتنا عبر مطار بكين الدولي، لذا تعد هذه المذكرة نواه وحجر أساس لأفضل تجربة يمكن تقديمها لعملاء التحالف في هذه البؤرة من العالم بخلاف ما هو متوقع من نمو متطرد في حركة السفر عبر العاصمة بكين”.

من جانبه، صرح Zhao Xiaohang – نائب رئيس AIR CHINA: “احتفالاً بمرور عشرة أعوام على انضمام الشركة لتحالف ستار، فإنه يسعدنا أن نُمثل التحالف ونقوي ونضيف من تواجده في القارة الآسيوية من خلال التعاون مع المطار الدولي بالعاصمة بكين وتحويله إلى مطار محوري يخدم جميع الشركات الأعضاء التي تعمل تحت سقف المطار”.

“إن هذا الاتفاق سيعود بالنفع على جميع الأطراف،” صرح بذلك Du Qiang، نائب رئيس المطار الدولي بالعاصمة بكين، مضيفًا: “أن تعاملنا وإلتزامنا مع تحالف ستار العالمي والسير وفقاً لسياسته وإستراتيجيته ستمكننا من تقديم خدمة مشتركة ومتميزة لعملائنا من المسافرين”.

جدير بالذكر أنه بموجب مذكرة التفاهم هذه، سيتعاون الأطراف الثلاث على تحويل جميع الرحلات العاملة بمطار بكين للعمل تحت سقف صالة ركاب واحدة بنفس المطار، ما سيسهم بقدر كبير في تفعيل التحالف لخدماته الإلكترونية والمميكنة، مثل إنهاء إجراءات السفر قبل الوصول إلى المطار وخدمة تسليم حقائب السفر بالمطارات وخدمة طباعة كارت الحقائب قبل الوصول إلى المطار.

هذا بخلاف سهولة إجراءات السفر وإيجاد الحلول والبدائل التي تجعل من السفر تجربة مريحة وممتعة، وكذلك العديد من الخدمات والمزايا التي ستعود بالنفع على جميع الأطراف سواء العملاء في المقام الأول، والمطار الدولي بالعاصمة بكين وتحالف ستار و17 شركة من الشركات الأعضاء العاملة بالمطار الدولي بالعاصمة بكين، وهم: Air Canada, LOT Polish Airlines, Asiana Airlines, Austrian, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, AIR CHINA, ANA, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, SWISS, Turkish Airlines, THAI and United، ويصل إجمالي رحلات هذه الشركات الأعضاء يومياً إلى 742 رحلة جوية تربط بكين بـ 177 وجهة في 41 دولة حول العالم.