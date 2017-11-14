مذكرة تفاهم بين الموانئ البرية والجافة وترانس إكسبورت

محمود محسن وقعت الشركة المصرية للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية المتميزة، التابعة لوزارة النقل، مذكرة تفاهم مع شركة ترانس إكسبورت، لاقامة منطقة تداول فى منطقة قسطل جنوب أسوان على بعد 17 كم من الحدود المصرية السودانية داخل مصر لإقامة منطقة لوجيستية ومنطقة لمشروع زراعى ومنطقة المحاجر والمج



محمود محسن

وقعت الشركة المصرية للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية المتميزة، التابعة لوزارة النقل، مذكرة تفاهم مع شركة ترانس إكسبورت، لاقامة منطقة تداول فى منطقة قسطل جنوب أسوان على بعد 17 كم من الحدود المصرية السودانية داخل مصر لإقامة منطقة لوجيستية ومنطقة لمشروع زراعى ومنطقة المحاجر والمجزر.

تجدر الإشارة إلى أن ذلك يهدف لتطوير البنية التحتية لمساحة 575 ألف متر وتجهيز المواقع بحفر البئر اللازمة ومحطة الكهرباء ومحطة الصرف الصحى الصناعى وإقامة الطرق اللازمة لمرور الشاحنات.



صرح عزت الخطيب، رئيس الشركة المصرية للموانئ الجافة، بأنه تم إنشاء محجر بيطرى ومجزر آلى معتمد من الهيئة العامة للخدمات البيطرية وإقامة مخزن كمستودع جمركى عام لاستقبال البضائع والمنتجات الزراعية الواردة من السودان.

ولفت الخطيب إلى أنه يحق تخزين البضائع المصرية للصادر وكذلك بضائع الترانزيت، وذلك تحت إشراف الجمارك مباشرة، كما تم الحصول على ترخيص بإقامة محطة خدمة متكاملة للشاحنات وبدء التجهيز بصهاريج تخزين المواد البترولية وإقامة ميزان بسكول حمولة 150 طنا.

الجدير بالذكر أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار إستراتيجية وزارة النقل لتطوير مشروعات لوجيستية وبنية تحتية خدمية وصناعية لتفعيل التجارة بين مصر وكافة الدول وخاصة فى الحدود جنوب مصر مثل مناطق قسطل الحدودية لما فى ذلك من فرص عديدية للتبادل التجارى مع الدول الأفريقية.