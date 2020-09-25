مذكرة تفاهم بين المنطقة الحرة بالإمارات واتحاد الغرف التجارية في إسرائيل

هذه الاتفاقية الإستراتيجية، تستهدف بناء شراكات جديدة وإتاحة تبادل البيانات

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم أن المنطقة الحرة في “جبل علي”، وقعت مذكرة تفاهم مع اتحاد غرف التجارة الإسرائيلي.

وأضافت الوكالة، أن هذه الاتفاقية الإستراتيجية، تستهدف بناء شراكات جديدة وإتاحة تبادل البيانات، نقلا عن روسيا اليوم.

بعد تطبيع العلاقات.. تعاون حكومي بين الإمارات وإسرائيل في مجالات الصحة والبحث العلمي

وفي أغسطس الماضي، اتفقت إسرائيل والإمارات على تطبيع العلاقات الدبلوماسية وبدء علاقة واسعة جديدة بموجب الاتفاق الذي أُبرم تحت رعاية الولايات المتحدة، ما يجعل الإمارات ثالث بلد عربي يرتبط بعلاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل بعد مصر والأردن.

بحث وزيرا الصحة في إسرائيل والإمارات مسارات التعاون الثنائي في مجالات الصحة والبحث العلمي، في اتصال هاتفي اليوم الاثنين.

وأجرى عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، اتصالًا هاتفيًا اليوم مع وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، نقلا عن موقع سبوتنك الروسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزيرين ناقشا “سبل تعزيز التعاون في المجال الطبي إلى جانب الصناعات الدوائية، والأبحاث الطبية، وأطر التعاون المشترك في مكافحة جائحة وباء كوفيد 19 (كورونا)”.