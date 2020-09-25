سيـــاســة

مذكرة تفاهم بين المنطقة الحرة بالإمارات واتحاد الغرف التجارية في إسرائيل

هذه الاتفاقية الإستراتيجية، تستهدف بناء شراكات جديدة وإتاحة تبادل البيانات
محمد بدر 11:19 م, الجمعة, 25 سبتمبر 20 11:19 م, الجمعة, 25 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم أن المنطقة الحرة في “جبل علي”، وقعت مذكرة تفاهم مع اتحاد غرف التجارة الإسرائيلي.

وأضافت الوكالة، أن هذه الاتفاقية الإستراتيجية، تستهدف بناء شراكات جديدة وإتاحة تبادل البيانات، نقلا عن روسيا اليوم.

بعد تطبيع العلاقات.. تعاون حكومي بين الإمارات وإسرائيل في مجالات الصحة والبحث العلمي

وفي أغسطس الماضي، اتفقت إسرائيل والإمارات على تطبيع العلاقات الدبلوماسية وبدء علاقة واسعة جديدة بموجب الاتفاق الذي أُبرم تحت رعاية الولايات المتحدة، ما يجعل الإمارات ثالث بلد عربي يرتبط بعلاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل بعد مصر والأردن.

اقرأ أيضا  السيسي عن «سد النهضة» : نهر النيل ليس حكرا لطرف ومياهه لمصر ضرورة للبقاء‎

بحث وزيرا الصحة في إسرائيل والإمارات مسارات التعاون الثنائي في مجالات الصحة والبحث العلمي، في اتصال هاتفي اليوم الاثنين.

وأجرى عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، اتصالًا هاتفيًا اليوم مع وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، نقلا عن موقع سبوتنك الروسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزيرين ناقشا “سبل تعزيز التعاون في المجال الطبي إلى جانب الصناعات الدوائية، والأبحاث الطبية، وأطر التعاون المشترك في مكافحة جائحة وباء كوفيد 19 (كورونا)”.

اقرأ أيضا  تفاصيل قائمة مرشحي «من أجل مصر» لانتخابات مجلس النواب في 5 محافظات
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمد بدر

ملف الكاتب محمد بدر

اقرأ أيضاً

وزير خارجية البحرين : حل الدولتين “أساس” اتفاق السلام مع إسرائيل

المال - خاص 9:49 م, الثلاثاء, 15 سبتمبر 20

رسائل نتنياهو بعد “التطبيع التاريخي”: القوة تصنع السلام والقدس عاصمتنا الأبدية

المال - خاص 8:45 م, الثلاثاء, 15 سبتمبر 20

بيان إماراتي إسرائيلي أمريكي : اتفاقية السلام توفر فكرا جديدا لمعالجة مشاكل المنطقة

المال - خاص 10:28 م, الأثنين, 31 أغسطس 20

بعد التطبيع مع إسرائيل.. كوشنر : ترامب سيبحث حصول الإمارات على مقاتلات F-35

المال - خاص 9:38 م, الأثنين, 31 أغسطس 20

الإمارات تصدرًا مرسوم بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل

هيثم سمير 6:12 م, السبت, 29 أغسطس 20

تطلعات إماراتية إسرائيلية لتأسيس علاقات ثنائية راسخة: «ستعزز فرص السلام والاستقرار بالمنطقة»

المال - خاص 6:57 م, الثلاثاء, 25 أغسطس 20