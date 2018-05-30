مذكرة تفاهم بين المجتمعات العمرانية و«سى جى سى» لإنشاء أول منطقة صناعية بالعلمين الجديدة

■ وزير الإسكان: التعاون مع «الصينية» يجذب المزيد من الاستثمارات لمصر

■ انطلاق اعمال الحفر بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى

■ اسماعيل عبد الغفار: الدراسة بفرع الأكاديمية ترتكزعلى الإبداع والتميز

■ محمد سعود إليافى: جذب الاستثمارات الصناعية يتطلب توفير بنية أساسية ومساكن للعمال وأسرهم



بدور إبراهيم

وقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مذكرة تفاهم مع مجموعة «سى جى سى»، لما وراء البحار الإنشائية (CGCOC) الصينية، بهدف إنشاء أول منطقة صناعية فى مدينة العلمين الجديدة.

أكد مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التوقيع يعد بداية تأسيس مدينة العلمين الجديدة، باعتبارها العاصمة التجارية والإدارية الجديدة للساحل الشمالى لمصر، وتهدف الوزارة إلى وجود أنشطة متعددة وخدمات مختلفة بمدينة العلمين الجديدة، صالحة للسكن، والإقامة طوال العام، لذا يضم تخطيط المدينة منطقة صناعية فى الجنوب.

أشار إلى أنه عقد عدة اجتماعات مع مطورين ومستثمرين صناعيين مصريين وغيرهم، ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على توفير الأراضى اللازمة بالمنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة، للمستثمرين، بتيسيرات متعددة.

أوضح وزير الإسكان أنه وقعت مذكرة التفاهم مع مجموعة «CGCOC» نظرا لما تملكه من خبرات طويلة، ومتعددة، والعمل معا لتخطيط وتطوير منطقة صناعية خضراء كاملة الاستدامة، بمدينة العلمين الجديدة، ومن المقرر أن تستمر المنطقة باستخدام الطاقة المتجددة ومرافق تحلية المياه، ويجب أن يكون المجمع الصناعى على أساس النموذج الصناعى الزراعى، وتحويل قطع الأراضى الضخمة من صحراء المدينة إلى الحقول الخضراء للمنتجات الزراعية، التى استخدمت فى المجمع الصناعى.

أشار إلى أن هذه المذكرة خطوة إلى الأمام فى العلاقات الاقتصادية والصناعية المتبادلة بين مصر والصين، ومع تنفيذ هذا المشروع متوقع قدوم المزيد من المستثمرين من الصين والسوق الدولية، نظرا لما تقوم به الدولة حاليا من خطوات وقرارات تسهم فى تشجيع المستثمرين المصريين وغيرهم، على ضخ الاستثمارات.

أوضح مسئول الشركة الصينية، أن مجموعة سى جى سى لما وراء البحار الإنشائية (CGCOC) الصينية واحدة من أكبر 50 شركة ممنوحة من قبل وزارة التجارة الصينية من عام 2006 إلى عام 2014، وواحدة من أفضل 100 شركة مقاولات دولية تمنحها ENR من 2004 إلى 2014 على التوالى.

شركة CGCOC هى شركة دولية مملوكة للدولة الصينية فى مجال الاستشارات والاستثمار وبناء البنية التحتية والتجارة واللوجيستيات، وتغطى أعمالها أكثر من 35 دولة، معظمها فى أفريقيا، ومنذ إنشائها شاركت فى حفر الآبار، وإمدادات المياه والصرف الصحى، وبناء الطرق والجسور، وبناء المبانى، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتصنيع، والتطوير العقارى، والآلات وتجارة المنتجات الكيماوية، والخدمات البحرية والداخلية، والتعدين، والزراعة، والتنمية الصناعية.

عقد وزير الإسكان، جلسة مع إسماعيل عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لفرع الأكاديمية فى مدينة العلمين الجديدة.

قال مدبولى إن أعمال الحفر بدأت بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، وحفر الأساسات حاليا لمبانى 4 كليات، وسكن للطلاب والإدارة.

أكد وزير الإسكان أن هناك متابعة مستمرة للعمل، على سرعة الانتهاء من تنفيذ فرع الأكاديمية خلال فترة 18 شهراً، مشيرا إلى أنه سبق توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والأكاديمية، لإنشاء وتشغيل فرع للأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، لتقديم الخدمات التعليمية المتميزة بنظام المشاركة، على مساحة 62 فداناً، لاستيعاب 10 آلاف طالب، ومن المقرر أن يضم الفرع الكليات التالية: (كلية الهندسة والتكنولوجيا خاصة الميكانيكا والميكاترونيكس، الطاقة، العمارة والتصميم البيئى، التشييد والبناء – الصيدلة – الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – مجال اللوجستيات والنقل الدولى – الإدارة والتكنولوجيا – اللغات – الإعلام – الاستزراع المائي)، بجانب مبانى سكنية للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، مزودة بمنطقة للخدمات الترفيهية والرياضية، ومبنى للتعليم المفتوح، ومكتبة، وقاعة مؤتمرات، وملاعب، ومركز للإبداع.

تابع مدبولى، فى إطار سعى الدولة نحو التنمية الاقتصادية، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة، توجهت مصر إلى التوسع فى بناء وتنمية مدن جديدة بطابع نموذجى وتجهيزات عالمية، من أهمها مدينة العلمين الجديدة، وإنشاء مدينة العلمين الجديدة بغرب الإسكندرية، التى تمتد نحو 50،000 فدان مصممة لاستيعاب 3،000،000 نسمة، وبها أنشطة متعددة تؤهلها للسكن طوال العام، مثل وجود منطقة صناعية بالمدينة، وجامعات، وخدمات متكاملة.

أكد إسماعيل عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أن الدراسة بفرع الأكاديمية يرتكزعلى فكر الإبداع والتميز، فى ظل شراكات مع جامعات دولية، ومن هذا المنطلق تأسيس مركز للإبداع والابتكار بمقر الأكاديمية، ليكون بوابة لبناء الصناعة والاقتصاد بالمنطقة، من خلال دعم رواد الأعمال، وزيادة فرص خلق ونمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإيجاد حلول متكاملة لتنمية الصناعات الحالية، مع تنمية جيل من المبتكرين والمبدعين، فى مجالات الروبوتيكس والبرمجيات والتكنولوجيات الحديثة.

أضاف: «تقوم الأكاديمية بربط العلم بالعمل والتطبيق كبيت خبرة من خلال أذرعها الفنية، لتقديم الحلول والإستشارات فى قطاعات وصناعات مختلفة، ولخبرات الأكاديمية بعد دولى مكتسب من توجهها للشراكات العلمية والعملية مع كبرى الجامعات والمنظمات العالمية، من خلال تقديم درجات علمية مشتركة مع كبرى الجامعات الدولية، مثل جامعة كوفنترى وجامعة نورث هامتن وجامعة هادرزفيلد بالمملكة المتحدة، وكذلك جامعة ديسبرج بألمانيا، وتبادل طلابى ودعم معلوماتى واعترافات دولية لشهادتها، واعتماد المجلس الأعلى للجامعات المصرية لكافة تخصصاتها وإستيفاء شروط NAQAA لضمان جودة التعليم بمصر، تعمل الأكاديمية على توفيرإعتمادات دولية لخريجيها مثل (ABET – RIBA – ZEvA) بما يمكن خريجيها من التنافس فى السوق الدولية.

أشار إلى أن الأكاديمية ستوفر خدمات استشارية بالمنطقة بمختلف المجالات العلمية والفنية، التى تتميز بها محليا وإقليميا، ما يدعم الأنشطة الإستراتيجية للشركات والمؤسسات العاملة على إعمار مدينة العلمين الجديدة اقتصاديا وصناعيا، ويتمحور قلب أنشطة مقر الأكاديمية بالعلمين حول إنشاء مركز إبداع وابتكار للطلاب والشباب «Innovation Center»، وتأسيس مركز الإبداع والابتكار على أساس شراكات مع المنظمات المتخصصة عالميا فى مجال ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا، وجار مباحثات مع كبرى مراكز الإبداع بالمملكة المتحدة، لبحث سبل التعاون المشترك، ودعم المناطق الصناعية بالمدينة لرعاية المركز.

وتحرص الأكاديمية فى خطتها على الوفاء بمسئوليتها المجتمعية بتأسيس مدرسة دولية بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، وتقديم خدمات وبرامج التعليم المستمر التى تتضمن تطوير وتنمية الكوادر فى شتى مستويات ومجالات العمل، وتنوى الأكاديمية فتح المجال للتعاون مع دول شرق آسيا بمقر العلمين الجديدة، من منطلق التمدد الدولى، الأمر الذى من شأنه المساعدة على تأمين المجتمع بالعلم والتوعية وخلق انتماء، وارتقاء ثقافى علمى، وعملى.

أكد محمد سعود إليافى، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى ومدير شركة سى بى سى مصر للتطوير الصناعى لـ«المال»، أن الفترة الحالية تشهد فرص استثمارية كبرى لمختلف القطاعات منها الصناعى، فى إطار تطبيق فكر المدن العمرانية المتكاملة، التى توفر حياة للعاملين بها، منها مدينة العلمين الجديدة، التى تمتلك فرص استثمارية متنوعة، على مستوى الصناعة والسياحة والعمران وغيرها.

أشار إلى أن جذب الاستثمارات الصناعية، لمدينة جديدة، يتطلب العديد من العوامل منها توفير البنية الأساسية، والمرافق من مياه، وطرق، وكهرباء، وغاز، وغيرها، وتوفير الآليات التى تضمن توفير العمالة التى تحتاج إليها تلك المصانع، مثل وسائل النقل، وتوفير مساكن للعمال، وأسرهم، والخدمات التى تحتاج إليها تلك الأسر من المدارس والمستشفيات، وغيرها بما يضمن اتمام الدورة الاقتصادية، وتحقيق حياة متكاملة، ورفع معدلات التنمية بتلك المناطق.

أوضح أن تجربة المطور الصناعى أثبتت نجاحها فى توفير المزيد من المناطق الجاهزة للاستثمار، والمرفقة جيداً وتوفير مختلف الخدمات التى يحتاج إليها المستثمر، وأسهم المطور فى مساعدة الدولة لتحقيق خطتها فى دفع التنمية الصناعية.

أوضح أن الشركة تطور حالياً 1.1 مليون متر مربع فى السادات، وتنفذ مشروع مجمع صناعى متكامل، للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى أكتوبر.