مذكرة تفاهم بين «القابضة لمصر للطيران» والخطوط الجوية السودانية

شهد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لمصر للطيران والخطوط الجوية السودانية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز العلاقات المصرية مع دولة السودان الشقيقة في مختلف المجالات ومنها مجال النقل الجوي، بحضور السيد خالد الشيخ نائب السفير السوداني لدى جمهورية مصر العربية.

ووقع المذكرة ياسر تيمو، مدير عام الخطوط الجوية السودانية، ومن الجانب المصرى الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

في بداية الاجتماع، رحب وزير الطيران، بحضور ياسر تيمو مدير عام الخطوط الجوية السودانية، مشيداً بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين شركة مصر للطيران والخطوط الجوية السودانية من أجل تعزيز فرص التبادل التجاري وتنشيط حركة السفر والطيران ضمن خطة الحكومة المصرية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال تسخير جميع الإمكانيات ونقل الخبرات المصرية إلى الجانب السوداني، خاصة في مجال الطيران المدني.

وأضاف منار أن مذكرة التفاهم تتضمن قيام كوادر مصر للطيران بتدريب العاملين بالخطوط الجوية السودانية في مجالات قيادة الطائرات وتدريب الضيافة الجوية وكذا المشاركة في تحديث أسطول الخطوط السودانية من الطائرات وإدارة تخطيط الشبكات وتطوير أنشطة صيانة وعمرة الطائرات بالخطوط السودانية وتقديم كافة الخدمات الاستشارية فى مجالات الجودة والاعتمادات الفنية منها شهادة الايوزا وال TSO .

إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة فى مجال الأسواق الحرة والخدمات الجوية وتدريب العاملين بالخطوط السودانية فى مجال أمن الطيران وتطوير الخدمات الأرضية وتوفير المعدات والتأهيل للحصول على اعتماد شهادة الايزاجو و التعاون فى مجال الشحن الجوى ومناقشة أوجه التعاون المستقبلية الأخرى، لمواكبة زيادة حجم الحركة الجوية والتجارية المتوقعة بين البلدين وبما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادى للشركتين الوطنيتين .

واتفق الجانبان على تشكيل محموعة عمل مشتركة بين الطرفين وعقد اجتماعات دورية لمتابعة موقف المشروعات والتعاقدات المنبسقة من مجالات التعاون المتفق عليها.

ومن جانبه أعرب ياسر تيمو مدير عام الخطوط الجوية السودانية عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع الشركة الوطنية مصرللطيران لما تمتلكه من خبرات وكوادر بشرية وإمكانيات فنية كبيرة، مشيداً بتاريخ مصر للطيران العريق كونها أول شركة طيران أنشأت بافريقيا والشرق الأوسط.