مذكرة تفاهم بين التمويل الدولية ودالتكس لتدريب السيدات المزارعات

أحمد عاشور شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد، توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي، ومجموعة دالتكس الرائدة في الإنتاج الزراعي في مصر، بهدف تعزيز الفرص الاقتصادية للنساء العاملات في المجموعة والمالكات لمزارع صغيرة.ونص الاتفاق ع

أحمد عاشور

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد، توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي، ومجموعة دالتكس الرائدة في الإنتاج الزراعي في مصر، بهدف تعزيز الفرص الاقتصادية للنساء العاملات في المجموعة والمالكات لمزارع صغيرة.

ونص الاتفاق على تعاون مشترك بين الفريق الاستشاري للمؤسسة من مجموعة دالتكس المتخصصة في الإنتاج الزراعي، في تحديد الحلول المستدامة والمجدية من أجل زيادة نسبة السيدات العاملات والمحافظة على وظائفهن في مجموعة مختارة من المراكز التابعة للمجموعة، وزيادة اعداد السيدات المزارعات ومالكات للمزارع الصغيرة.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية هذا التعاون المشترك، وهذه الخطوة التي تأتي في ظل خلق فرص عمل للنساء وتحسين مصادر الدخل لهن.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تعمل بصورة مستمرة على دعم وتمكين دور المرأة على كافة المستويات.

وقال السيد هشام النجار، الرئيس التنفيذي لمجموعة دالتكس، إن هذه المبادرة تتيح للمجموعة دمج السيدات والرجال في عمليات الشركة، ويتيح فرصة متميزة للاستفادة من قاعدة أوسع وأكثر تنوعا من الموارد، سواء من حيث موظفين او مزارعين الشركة ومن خلال شركاء النجاح، ويأتي هذا في سياق استراتيجية اعمال المجموعة وهي الأوسع نطاقًا والهدف من خلالها هو تطوير الإنتاج والوصول إلى أسواق جديدة وإيجاد الفرص لمجتماعتنا.

وصرح سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بأن خلق الفرص الاقتصادية للنساء في القطاعات الرئيسية كالزراعة يمثل أحد أبرز المحاور الاستراتيجية للمؤسسة، وأن أهمية الاستثمار في المرأة لا تقتصر علي تعزيز النمو الاقتصادي، بل تعود بالنفع علي الاعمال التجارية، فالشركات التي تستقطب الموظفات تعمل علي الاحتفاظ بهن ستتمكن من الاستفادة من قاعدة أوسع وافضل من الكفاءات.