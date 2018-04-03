مذكرة تفاهم بين التعليم والتضامن لتنفيذ برنامج تكافل وكرامة

المال- خاص قال الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم إنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التضامن الاجتماعى ضمن برنامجي تكافل وكرامة من أجل توفير فرص تعليمية متكافئة وعادلة لجميع الأطفال فى سن المدرسة للحصول على تعليم عالى الجودة

المال- خاص

قال الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم إنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التضامن الاجتماعى ضمن برنامجي تكافل وكرامة من أجل توفير فرص تعليمية متكافئة وعادلة لجميع الأطفال فى سن المدرسة للحصول على تعليم عالى الجودة وإكسابهم مهارات التعليم المستمر.

ووقع الاتفاقية اللواء أكرم النشار مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية ممثلاً عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة نيفين القباج مساعد وزيرة التضامن الإجتماعى لشئون الحماية الإجتماعية.

وحضر التوقيع كل من السيد الشاهد ممثلًا عن وزير الصحة والسكان وفضيلة الشيخ صالح عباس ممثلاً عن فضيلة شيخ الأزهر .

ومن جهتها أكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن البرنامج يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصرى وتوفير حد أدنى من الحياه الكريمة له مع مراعاة مبادئ العدالة والإنصاف، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة تهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين فى جميع المحافظات ،وأضافت أن البرنامج يهدف إلى تقديم المساعدة للأسر للاهتمام بالأبناء وتقديم الرعاية الواجبة لهم من تعليم وصحة، كما سيتم متابعة التأثير بعد تنفيذ المشروطية .

وفى كلمته أوضح اللواء أكرم النشار أن البرنامج يساهم فى تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسر بما يسهم فى زيادة نسبة حضور الطلبة من أبناء برنامج “تكافل” للمدارس حيث يشترط الاتحاق وحضور الأطفال من سن (6-18) بالمدارس للحصول على تعليم عالى الجودة وإكسابهم مهارات التعليم المستمر ليصبحوا مواطنين فاعلين، كما سيتم وضع الأهداف الاستراتيجية وخطة عمل متكاملة لتفعيل هذه المذكرة.

جدير بالذكر أن برنامج المشروطية “تكافل وكرامة” يقدم خدمات الدعم النقدى لعدد (3.5) مليون أسرة مستفيدة فى كافة محافظات الجمهورية، وأن الوزارة ستعد قائمة بأسماء أطفال أسر برنامج “تكافل” شاملة الأسماء والأرقام القومية اللازمة لتنفيذ عمليات ربط قواعد البيانات اللازمة للاستعلام عن قيد أو حضور وتغيب الأبناء بالمدارس، كما سيتم إنشاء تطبيق إلكترونى برمجى لتسجيل غياب الطلاب المستهدفين بالمشروع إكترونياً.