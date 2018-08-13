مذكرة تفاهم بين البنكين المصري واليمني في ختام مباحثات السيسي وهادي

المال- خاص استقبل الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس، عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية اليمنية الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين.وصرح السفير، بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن ا

المال- خاص

استقبل الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس، عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية اليمنية الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين.

وصرح السفير، بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس ورئيس اليمن عقدا لقاءً ثنائياً أعقبته جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس بضيف مصر.

وأكد قوة العلاقات الخاصة التي تربط بين مصر واليمن، والتي تتسم بطابع تاريخي ومشاعر مودة وأخوة صادقة. كما أكد السيد الرئيس الموقف المصري الثابت إزاء دعم الحكومة اليمنية الشرعية الحالية، وكذلك وحدة الدولة اليمنية، مشدداً سيادته على أن أمن واستقرار اليمن يمثلان أهمية قصوى لأمن المنطقة العربية بصفة عامة وأمن منطقة البحر الأحمر، ومن ثم الأمن القومي المصري.

من جانبه أعرب الرئيس اليمنى عن سعادته واعتزازه بزيارة مصر.

وأوضح تقدير بلاده لمواقف مصر الداعمة لليمن، ومشيراً إلى أهمية الدور المصري في دعم أمن واستقرار المنطقة، وتطلع بلاده إلى تكثيف التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة خلال الفترات المقبلة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس/ عبد ربه منصور هادى استعرض خلال اللقاء تطورات الأوضاع في اليمن، وجهود حكومته لاستعادة السلام والاستقرار، وكذلك التحديات التي تواجه اليمن نتيجة للحرب الدائرة هناك منذ سنوات وآثارها الكارثية على الشعب اليمنى.

وقد أكد السيد الرئيس دعم مصر الكامل لجهود الحكومة الشرعية لاستعادة أركان الدولة ووحدتها وإنهاء الوضع الإنسانى المأسوي في اليمن

وأشار إلى حتمية مواصلة المساعي التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، والمبادرة الخليجية، وما توصل إليه الحوار الوطني من نتائج، بما يمهد الطريق لبدء عملية إعادة الإعمار في أقرب فرصة وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب اليمني الشقيق.

وأضاف السفير، بسام راضى أن اللقاء شهد مناقشة التعاون المشترك بين البلدين لتعزيز حماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، لتفادي تأثرها سلباً بالأوضاع الجارية في اليمن، كما تناول اللقاء أيضاً عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تقديم الدعم للجانب اليمنى بما يمكنه من تجاوز الأزمة التي يمر بها هذا البلد العربي الشقيق

وأكد الرئيس استعداد مصر لزيادة حجم التدريب والدعم المقدم لبناء قدرات الكوادر اليمنية في مختلف المجالات مع زيادة عدد المنح الدراسية والبرامج التدريبية لهم، فضلاً عن المنح العلاجية لاستقبال وعلاج الجرحى اليمنيين.

وعقب اللقاء شهد السيد الرئيس والرئيس اليمني مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري ونظيره اليمني حول التعاون في القطاع المصرفي خاصة في مجال تبادل المهارات وتدريب العاملين في هذا القطاع، ثم عقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً مشتركاً.