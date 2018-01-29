مذكرة تفاهم بين الاتصالات ومنتور جرافيكس لإنشاء مركز تميز

المركز سيكون متخصصًا فى النظم المدمجة الخاصة بتصميم وتصنيع أجهزة السياراتمحمد فتحىقال الدكتور والدن رايز، رئيس مجلس إدارة شركة منتور جرافيكس العالمية، إن شركته قامت بصياغة مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن إنشاء مركز تميز لتصميم النظم المدمجة الخاصة بتصميم وتصنيع ال

المركز سيكون متخصصًا فى النظم المدمجة الخاصة بتصميم وتصنيع أجهزة السيارات









محمد فتحى

قال الدكتور والدن رايز، رئيس مجلس إدارة شركة منتور جرافيكس العالمية، إن شركته قامت بصياغة مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن إنشاء مركز تميز لتصميم النظم المدمجة الخاصة بتصميم وتصنيع الأجهزة الإلكترونية في مجال صناعة السيارات.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة، اليوم، والذى أكدت خلاله سعيها كإحدى شركات سيمنز البناء على نجاحها في السوق المصرية.

وأشار رايز إلى أن شركة سيمنز- عقب استحواذها على منتور جرافيكس- ستضيف فوائد التصميم الإلكتروني وتكنولوجيا التصنيع إلى منتجاتها ووضعها القويين في السوق المصرية.