مذكرة تفاهم بين الإسكان وشركة كندية لتنفيذ مونوريل العاصمة

بدور إبراهيمشهد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المجتمعات العمراينة الجديدة، وشركة بومباردييه للنقل الكندية، لإعداد الدراسة الخاصة لتنفيذ مونوريل من مدينة نصر مروراً بالقاهرة الجديدة وحتى العاصمة الإدارية الجديدة.وقال الدكتور مازن حسن



بدور إبراهيم

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المجتمعات العمراينة الجديدة، وشركة بومباردييه للنقل الكندية، لإعداد الدراسة الخاصة لتنفيذ مونوريل من مدينة نصر مروراً بالقاهرة الجديدة وحتى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والإدارية والمالية، إن الشركة الكندية تقوم بعمل دراسات الجدوى التى تتضمن دراسات المسار المبدئى والنقل وتكاليف التذكرة والدراسات المالية والاقتصادية.

وأضاف الدكتور مازن حسن، أنه سيتم التنسيق مع وزارة النقل، فى جميع مراحل الدراسة، مع إمداد الشركة الكندية بالمعلومات المطلوبة لإعداد الدراسات مثل حالة الموقع والبنية التحتية الموجودة على طول المسار، وعدد الركاب المتوقع الذى قد يصل إلى مليون ونصف المليون راكب أسوة بمترو الأنفاق”.

وأكد المهندس سامى أبوزيد، مستشار وزير الإسكان، أنه تم التأكيد على مراعاة تعظيم دور المشاركة فى الإنتاج المحلى المصرى، واستخدام المنتجات المصرية المطابقة لمواصفات المشروع طبقا للوائح المصرية، موضحاً أن الشركة الكندية ستقوم بتقييم الطرق التعاقدية والشراكة المحتملة مع شركات المقاولات المصرية والعالمية.

