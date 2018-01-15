مذكرة تفاهم بين الأهلى ومستثمرين عرب لإنشاء المدينة الرياضية

علي المصريأعلن النادي الأهلي اليوم الاثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم تتضمن البنود والخطوط العريضة مع مجموعة المستثمرين الذين سيقومون بإنشاء مدينة الأهلي الرياضية «مشروع القرن» الذي يضم إستاد عالمياً لكرة القدم، إضافة إلى مجموعة فنادق ومراكز تجارية ومدينة ترفيهية وملاعب، دون أن يتحمل النادي

علي المصري

أعلن النادي الأهلي اليوم الاثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم تتضمن البنود والخطوط العريضة مع مجموعة المستثمرين الذين سيقومون بإنشاء مدينة الأهلي الرياضية «مشروع القرن» الذي يضم إستاد عالمياً لكرة القدم، إضافة إلى مجموعة فنادق ومراكز تجارية ومدينة ترفيهية وملاعب، دون أن يتحمل النادي أي تكلفة مالية.

و قام بالتوقيع ممثلا للنادي الأهلي العامري فاروق، نائب رئيس النادي، فيما وقع ممثلا لمجموعة المستثمرين الدكتور راكان الحارثي.

وقال شريف فؤاد، المستشار الإعلامي لمجلس إدارة النادي الأهلي، إن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، يولي أهمية قصوى لهذا المشروع باعتباره الحلم الذي يسعد جماهير النادي الأهلي العريضة، ويمثل قيمة مضافة لنموذج فريد من المشاريع الرياضية، وبما يليق باسم وتاريخ نادي القرن الإفريقي.

وطبقا لمذكرة التفاهم الموقعة، فسوف يزور القاهرة خلال أيام ممثلو المستثمرين؛ للوقوف على مكان المشروع المقترح له موقعان لبدء التنفيذ الفعلي في الموقع الأنسب منهما، ولتنتهي المرحلة الأولى من المشروع في غضون ثلاث سنوات من بدء التنفيذ.

