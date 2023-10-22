مذكرة تفاهم بين اتحاد المقاولين المصري والتركي لتنفيذ مشاريع بقيمة 25 مليار دولار

وقع كل من المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي لبناء والتشييد، وأردال إرين رئيس اتحاد المقاولين التركي اتفاقية لتنفيذ المشاريع التي يطرحها البنك الإسلامي للتنمية والتي تقدر بقيمة 25 مليار دولار.

وأكد الدكتور مالك دنقلا أمين عام اتحاد المقاولين بالدول الاسلامية أن حفل التوقيع شهده كل من نائب وزير التجارة التركي محمود جورجيان، والمهندس زكريا بن عبدالرحمن رئيس اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، والمهندس حسن عبد العزير رئيس اتحاد المقاولين الإفريقي.

وقدم المهندس محمد سامي سعد خالص الشكر إلى نائب وزير التجارة التركي لرعايته هذا الاتفاق، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تفتح الباب علي مصراعيه لتكوين وخلق شراكات بين الشركات المصرية والشركات التركية للعمل معا وتنفيذ المشروعات الكبري والمهمة.

وأوضح أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة عالية في تنفيذ المشاريع القومية الكبرى في مصر، وكذلك في الدول العربية وجميع أرجاء القارة الإفريقية.

كما دعا المهندس سامي سعد الشركات المصرية والتركية للمشاركة في السمنار المشترك الذي يعقده البنك الإسلامي للتنمية مع اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية في الثلاثين من أكتوبر عبر منصة زووم لتوضيح المشروعات التي سيمولها البنك في العام القادم.

وأكد أدال أرين رئيس اتحاد المقاولين الاتراك أن الاتحاد يهدف إلى تطوير التعاون مع اتحادات المقاولين في الدول الإسلامية، خاصة في دول المملكة السعودية والعراق ومصر وليبيا، ولبنان والسودان والمغرب والبحرين من أجل تمهيد الطريق لشركات المقاولات الاسلامية للحصول على حصة أكبر في سوق البناء العالمي، وذلك من خلال توحيد القدرات والإمكانيات، خاصة أن البنك الإسلامي للتنمية يقدم فرصا مهمة فيما يتعلق بتمويل المشاريع في البلدان الإسلامية، ما يتيح فرص التعاون والتشارك في المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال موارد البنك.

من جهته قال محمود جورجيان نائب وزير التجارة التركي إن التعاون بين الشركات التركية وشركات الدول الإسلامية في مجال المقاولات سيساهم في تنفيذ مشاريع فعالة من حيث التكلفة ومستدامة تلبي الاحتياجات مع مزج التقنيات المعاصرة بالخبرات المستمدة من التراث الإسلامي التاريخي والثقافي الغني ما يمكن من تحقيق المزيد من المباني والمدن المستدامة التي تعطي الأولوية للناس والطبيعة، وتكون أكثر ملاءمة للعيش و متطلبات العصر.

وأوضح أن وزارة التجارة في الجمهورية التركية، تبذل جهودًا مكثفة لضمان نمو قطاع المقاولات والاستشارات الفنية، مشيراً إلى أن قطاع المقاولات التركي الخارجي نفذ 11.837 مشروعًا بقيمة 486 مليار دولار في 135 دولة منذ عام 1972 حتى نهاية سبتمبر 2023، وأن أكثر عشر دول نفذت فيها الشركات التركية مشروعات هي روسيا، وتركمانستان، والعراق،و ليبيا، وكازاخستان، و السعودية، والجزائر، وقطر، وأذربيجان، والإمارات.

وأشار إلى أن تركيا احتلت المرتبة الثانية بعد الصين بين أفضل 250 شركة مقاولات في العالم وفقًا لإيرادات المشاريع المنفذة في الخارج.