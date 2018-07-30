مذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعات والأمم المتحدة للسكان لتحقيق التنمية المجتمعية

عمر سالموقّع اتحاد الصناعات، اليوم، مذكرة تفاهم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان؛ بهدف تسهيل وتوفير إطار للتعاون بينهما في عدة مجالات ذات اهتمام مشترك، والتي تتضمن: إبراز الانعكاسات الإيجابية لتنظيم الأسرة في مجالات التنمية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.كما تستهدف تشجيع القطاع الخاص على استثما

عمر سالم





وقّع اتحاد الصناعات، اليوم، مذكرة تفاهم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان؛ بهدف تسهيل وتوفير إطار للتعاون بينهما في عدة مجالات ذات اهتمام مشترك، والتي تتضمن: إبراز الانعكاسات الإيجابية لتنظيم الأسرة في مجالات التنمية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

كما تستهدف تشجيع القطاع الخاص على استثمار موارده المعرفية والمادية في الدعوة إلى والتوعية بشأن قضايا الأسرة والسكان والصحة، وذلك بين العاملين به، وأن يتضمن تلك القضايا المهمة ضمن خططه الإنمائية، وتعزيز فرص توظيف الشباب والمرأة وذوي الإعاقة من خلال الاستثمار في التعليم وفي اكتساب المهارات في الحياة والعمل وفي ريادة الأعمال بمحافظات الصعيد والدلتا، والمساعدة في خلق فرص عمل جديدة من خلال تعظيم الاستفادة من مبادرات القطاع الخاص للمسئولية المجتمعية للشركات.

وكشف المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، أن مجالات التعاون ستشمل توفير الصندوق 5000 فرصة تدريبية سنويًّا من خلال مبادرات مخيمات الشباب ورجال الأعمال، حيث يقوم الاتحاد بمخاطبة وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في هذه المبادرات من خلال برامج المسئولية المجتمعية للشركات والتي تستهدف تمكين الشباب.

وأضاف توفيق أنه سيتم استخدام وحدات التدريب الخاصة بالصندوق لزيادة وعي الشباب بالقضايا الأُسرية لتحسين إمكانية توظيفهم. وسيقوم اتحاد الصناعات المصرية بتوفير مهارات العمل ذات الصلة للشباب من خلال أعضائه من الغرف الصناعية والشركات والمؤسسسات الصناعية من أعضاء الغرف.

كما اتفق الطرفان على عقد لقاءات بشكل منتظم والتشاور المستمر بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في تبادل المعلومات والخبرات، وعقد اجتماعات دورية لاستعراض التقدم المحرز في الأنشطة التي يتم تنفيذها وللتخطيط للأنشطة المستقبلية.

جدير بالذكر أن صندوق الأمم المتحدة للسكان هي وكالة إنمائية دولية تابعة للأمم المُتحدة بدأت عملها في 1969، وتعمل على تدعيم حق الانسان في التمتع بحياة تتسم بالصحة وتكافؤ الفرص. ويعمل الصندوق أيضًا على دعم البلدان في استخدام البيانات السكانية اللازمة لسياسات برامج مكافحة الفقر وتلك المتعلقة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.