اقتصاد وأسواق

مذكرة تفاهم بين «إي تاكس» و«ساب» لتطوير قدرات التحول الرقمي بالضرائب

تشمل مشروعات الفاتورة الإلكترونية وتقارير الأعمال الذكية
منى عبدالباري 1:54 م, الأحد, 13 يونيو 21 1:54 م, الأحد, 13 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-Tax إن شركته وقعت مذكرة تفاهم مع SAP LLC بهدف تطوير القدرات الأساسية اللازمة للتحول الرقمي في مصلحة الضرائب المصرية، والذي يأتي في إطار دعم التحول الرقمي والشمول المالي وتقديم خدمات إلكترونية مالية مدعومة بالتكنولوجيا الحديثة.

تشمل مشروعات الفاتورة الإليكترونية وتقارير الأعمال الذكية

وأوضح أنه بموجب المذكرة، ستعمل SAP  وE-Tax على تطوير فرص التعاون فى مجال التحول الرقمي بمصر، إضافة إلى تمكين شركة E-Tax من تعزيز دورها في تطوير القدرات الأساسية اللازمة للتحول الرقمي لمصلحة الضرائب المصرية بما يشمل مشروعات الفاتورة الإلكترونية، ومقدمى خدمة الفاتورة الإلكترونية، وتقارير الأعمال الذكية في مجال الضرائب والتهرب الضريبي.

اقرأ أيضا  كيف أثرت أسعار العلف على ارتفاع المواشي؟ مربون يجيبون

وأشارسرحان إلى أن E-Tax تعمل على تقديم الخدمات التكنولوجية المتخصصة ومشروعات التحول الرقمي، والاستشارات التكنولوجية، وتوفير جميع الموارد البشرية ذات الخبرات والخدمات المتخصصة لتطوير المنظومة الضريبية الإلكترونية الحالية، والارتقاء بالإدارة الضريبية، بما يعمل على تعزيز الحصيلة الضريبية، والتيسير على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية من خلال اتباع أحدث الوسائل الإلكترونية .

ومن جانبها أكدت “المهندسة هدى منصور” العضو المنتدب لشركة SAP مصر أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا  نحو التنمية الشاملة، بل ضرورة ، قطعت فيها معظم دول العالم خطوات كبيرة، وتسعى SAP إلى تطويع تقنياتها الحديثة في تقديم أفضل الخدمات في ظل ماتسعى إليه الدولة المصرية نحو تطبيق المنظومة الرقمية في جميع الأعمال، خاصة أن التعاون بين SAP والحكومة المصرية في مشروع ميكنة الضرائب سيساهم بلا شك في زيادة الحصيلة الضريبية، وكذلك زيادة عدد المستفيدين من المنظومة الجديدة وتوفير طرق سداد أكثر سهولة وآمنًا.

اقرأ أيضا  «الإحصاء» : ارتفاع صادرات منتجات البترول إلى 1.385 مليار دولار في الربع الأول من 2021 (جراف)

من جهته أشار المهندس خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركـة ETax إلى أن “ETax” تسعى لشراكات مع كيانات عالمية في إطار هدفها المتمثل في استغلال أحدث تقنيات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي الذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من جهود التحول الرقمي وأداة ناجحة لامتلاك استراتيجية بيانات حديثة قادرة على تقديم أفضل تنظيم للبيانات وربطها بكفاءة. 

اقرأ أيضا  إغلاق 107 منشآت طبية خاصة مخالفة في 15 محافظة خلال أسبوعين (صور)

وأضاف خالد عبد الغني، قائلًا: ستمنحنا تقنيات SAP مزايا هائلة فيما يتعلق  بتطوير القدرات الأساسية لمنظومة العمل الضريبي في مصر، وتحقيق أهدافنا المتمثلة في ال حفاظ على موارد الهيئات الضريبية وزيادة متحصلاتها وكشف حالات الاشتباه في عدم الالتزام، خاصة في ظل اتجاه الحكومة المصرية لتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 13-6-2021 واستقرار عيار 21

عمر سالم 1:50 م, الأحد, 13 يونيو 21

«الإسكندرية للزيوت» تعتزم تحديث وحدة تكرير مصنعها بقيمة 120 مليون جنيه

محمد مجدي 10:52 ص, الأحد, 13 يونيو 21

استقرار الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 13 يونيو 2021

الصاوي أحمد 10:40 ص, الأحد, 13 يونيو 21

«المستوردين «و«المصدرين» تبحثان مع رئيس «هيئة الرقابة» تيسير إجراءات التجارة الخارجية

دعاء حسني 10:00 ص, الأحد, 13 يونيو 21

«الإنتاج الحربى» تنفذ مشروعات لصالح الوزارات والمحافظات بتكلفة تتخطى 9 مليارات جنيه

أحمد اللاهوني 9:53 ص, الأحد, 13 يونيو 21

رئيس اللجنة التأسيسية: انطلاق انتخابات اتحاد التمويل الاستهلاكى أغسطس المقبل

منى عبدالباري 9:44 ص, الأحد, 13 يونيو 21