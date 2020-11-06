مذكرة تفاهم بين «إيتيدا» و«فيزا» لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار في التكنولوجيا المالية

شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” وشركة “فيزا” العاملة في مجال الدفع الرقمي والتكنولوجيا؛ لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال دعم ريادة الأعمال وتحفيز الشركات الناشئة على تطوير حلول ابتكارية في مجال التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى الترويج ونشر ثقافة المدفوعات الرقمية في مصر.

وقع مذكرة التفاهم؛ عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأحمد جابر المدير العام لشركة فيزا العالمية لمنطقة شمال أفريقيا

. وتبلغ مدة العمل بمذكرة التفاهم ثلاث سنوات، وتهدف إلى التعاون المشترك في تأسيس ودعم الشركات المصرية الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، من خلال اختيار عدد من رواد الأعمال والشركات الناشئة ومساعدتهم في الاستفادة من دعم شركة “فيزا” المخصص للمبدعين في هذا المجال.

وبموجب مذكرة التفاهم؛ تقوم الشركة العالمية بدعم الشركات الناشئة والمبتكرين من خلال برنامجها الداعم لمجتمع التكنولوجيا المالية والذي يشتمل على التدريب الفني والتوجيه والإرشاد والتسويق بهدف تحقيق نماذج ناجحة تواكب متطلبات الأعمال عبر التأقلم السريع مع تكنولوجيا شركة فيزا، واختبار حلول المدفوعات المقترحة من الشركات الناشئة والتأكد من إمكانية تطبيقها وتوافقها مع معايير ومحددات الشركة.

وكذلك مساعدة الشركات الناشئة في العثور على شركاء لتمكين أعمالهم وزيادة قدراتهم اعتماداً على شبكة شركاء “فيزا” العالمية.

كما تلتزم الشركة بتوفير الأدوات التكنولوجية لرواد الاعمال والشركات الناشئة من خلال إتاحة الدخول على واجهة فيزا التطويرية لبرمجة التطبيقات Visa’s development API ليوفر لشركات التكنولوجيا المالية المبتكرة مزيداً من السهولة والسرعة في التكامل مع شبكة Visa العالمية وتجربة بيئة فيزا للاختبار الآمن للبرامج الجديدة.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون المشترك من خلال إتاحة الشركة لمحتوى تدريبي خاص بتطوير مهارات الأعمال عبر الانترنت لرواد الأعمال من المصريين، حيث ستقوم شركة فيزا بتوفيره باللغتين العربية والإنجليزية، في حين ستقوم الهيئة بإتاحة المحتوى على منصة إبداع مصر EgyptInnovate.com والتي تسعى من خلالها “ايتيدا” إلى تحفيز الإبداع التكنولوجي، وتعليم المبتكرين والشركات الناشئة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع المصري.

كما تتضمن مذكرة التفاهم التعاون المشترك في الترويج لرقمنة المدفوعات في مجتمع الاعمال باستخدام تكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال عقد سلسة من الفعاليات لشركات تكنولوجيا المعلومات لرفع الوعي بالمدفوعات الرقمية، وتوضيح أهميتها وأثرها الإيجابي على الاقتصاد ومختلف فئات المجتمع، والتركيز على عدد من الموضوعات ومن أبرزها الشمول المالي وكلفة التعامل النقدي، وحلول الدفع الإلكتروني للحكومات، وخلق مناخ يشجع على نمو صناعة المدفوعات الالكترونية من خلال الشركات العاملة في مجالات تطوير البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالإضافة إلى أهمية تقليص الفجوة بين الجنسين من خلال تمكين المرأة وكيفية مساعدتها فيما يتعلق بالشمول المالي، ودعم وتمكين السيدات من رائدات الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية.

وأكد محفوظ على أهمية هذه الشراكة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وشركة فيزا من أجل تهيئة البيئة المحفزة لنمو ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية ونشر الوعى بشأن المدفوعات الرقمية؛ موضحا التطور التكنولوجي الذى تشهده مصر خلال المرحلة الحالية في ظل الجهود المبذولة لبناء مصر الرقمية.

وأضاف أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تولى اهتماما كبيرا بالاستثمار في العقول الشابة من خلال اطلاق عدد ضخم من البرامج التي تهدف الى بناء قدرات الشباب وتحفيزهم على العمل الحر؛ مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على نشر مراكز ابداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات بهدف توفير التدريب التقني للطلاب والشباب حديثى التخرج، وتشجيع الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

وقال أحمد جابر، المدير العام لشركة Visa لمنطقة شمال إفريقيا ” نحن فخورون بشراكتنا مع هيئه تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) و التى تهدف الى تسريع وتيره التحول الرقمي و كذلك تأسيس و دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة و التي تعد ركيزة هامه لدعم النمو الاقتصادي في مصر، فى ضوء جهود الدولة لدفع عجلة التنمية والتحول الى مجتمع غير نقدي.

وتابع نحن نسعى فى Visa لتعزيز النظام البيئي للمدفوعات الرقمية ودعم خطط التنمية للدولة لتحقيق الشمول المالي من خلال الاستفادة من خبرات فيزا العالمية لتعزيز الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال بين الشباب، ودعم الشركات الناشئة وتشجيع مشاركة رائدات الأعمال في مجال التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية “.