مذكرة تفاهم بين إسرائيل والاتحاد الأوروبى بشأن الغاز

عادل عبدالجواد كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن نية إسرائيل التوقيع علي ذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لإقامة خط أنابيب عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، بحيث يتم تصدير الغاز من خزان ليفيتان الإسرائيلي إليها من خلال إنشاء خطوط للأنابيب في أوروبا، وسيتم التوقيع على مبادئ الاتفاق العام المقبل 2018

عادل عبدالجواد

كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن نية إسرائيل التوقيع علي ذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لإقامة خط أنابيب عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، بحيث يتم تصدير الغاز من خزان ليفيتان الإسرائيلي إليها من خلال إنشاء خطوط للأنابيب في أوروبا، وسيتم التوقيع على مبادئ الاتفاق العام المقبل 2018

وتُوقًّع مذكرة التفاهم من قبل شركاء “ليفتان” فى المشروع الإستراتيجى مع دول اليونان وقبرص وإيطاليا والاتحاد الأوروبى، وتنص مذكرة التفاهم على أن الأطراف الموقعة علي المشروع ملزمة بوضع خط الأنابيب وإعداد نظام لتشغيلها.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أنه بموجب الخطة المقرر تنفيذه في غضون 8 سنوات وباستثمار 20 مليار شيكل إسرائيلي، سيتم بناء خط الأنابيب من إسرائيل إلى أوروبا، ويبلغ طول خط الأنابيب المخطط نحو 2000 كم ومن المتوقع أن يُبنى بحلول عام 2025 وستشكل خيارا إضافيا للتصدير من الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا.

وتابعت أن للمشروع أهمية سياسية، وخاصة تعزيز العلاقات بين إسرائيل وأوروبا، التي تعتبر مؤيدة للفلسطينيين في كل ما يتعلق بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي حسبما ذكرت الصحيفة.