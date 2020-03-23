اقتصاد وأسواق

مذكرة تطلب ضم «الزراعيين» كجهة إشرافية لتشغيل المنشأت أسوة بالبيطريين

أكدت المذكرة أن المهندس الزراعي له حق أصيل في إداراة مزارع الدواجن بأنواعها ومشروعات تسمين الماشية
الصاوي أحمد 2:01 ص, الأثنين, 23 مارس 20 2:01 ص, الأثنين, 23 مارس 20

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تحفظ عضوان بنقابة الزراعيين على القرار الوزارى الصادر من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 220 لسنة 2020، والذي جاء فيه إضافة بند للقرار الوزاري السابق رقم 773 بأن لا يتم منح ترخيص تشغيل المنشأة إلا بموجب عقد إشراف بين القائم بالتشغيل وطبيب بيطري مقيد بالنقابة العامة للبيطريين.

وأكد الدكتور ماهر أبو جبل عضو نقابة الزراعيين أن ذلك يعد إخفاقا لحق المهندس الزراعي خاصة خريجي شعبة الدواجن والإنتاج الحيواني حيث لم يشملهم القرار مما يضر بالمهندس الزراعي.

وطالب كل من الدكتور ماهر أبو جبل والمهندس محمدي البدري عضوا نقابة الزراعيين وزير الزراعة واستصلاح الاراضي عبر مذكرة حصلت المال علي نسخة منها تعديل القرار ليشمل المهندس الزراعى.

وأكدت المذكرة أن المهندس الزراعي له حق أصيل في إداراة مزارع الدواجن بأنواعها ومشروعات تسمين الماشية ويجب عند ترخيص أي من المشروعات الزراعية المختلفة أو مشروعات تصنيع المواد الغذائية أن يكون هناك شرط من شروط الترخيص التعاقد مع مهندس زراعي.

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بقلم الصاوي أحمد

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