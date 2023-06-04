مذكرة بين «شنايدر إلكتريك» و«كريدي أجريكول مصر» و«جبال» للزراعة لإطلاق مشروعات تنمية بالمنوفية

وقعت شنايدر إلكتريك ومؤسسة كريدي أجريكول مصر وشركة جبال للزراعة والاستدامة مذكرة تفاهم لإطلاق مشروعات تنمية مستدامة بقرية شبرا قبالة، وقرية ميت القصري بمحافظة المنوفية.

تركز هذه المشاريع علي تطوير قطاعات المياه، والغذاء، والطاقة “Water, Food, Energy Nexus”. وذلك من خلال إقامة صوب زراعية، وأحواض أسماك، وحضانات للدواجن، ومضخات للري، ووحدة تدوير المخلفات الزراعية تعمل جميعها بالطاقة الشمسية.

حضر توقيع المذكرة الدكتور مارك باريتي، سفير فرنسا في مصر، ولميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية، ، حيث وقع مذكرة التفاهم سيباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا، وجون بيير ترينيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة كريدي أجريكول والعضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول، ومحسن نوارة، الشريك المؤسس ورئيس شركة جبال ﻟﻠزراﻋﺔ واﻻﺳﺗداﻣﺔ، والهيئات الحكومية، والمجتمع المدني، وممثلي عدد من كبرى الشركات العاملة في السوق المصري.م

بموجب التعاون، اتفقت المؤسسات الثلاث على تخطيط وتصميم وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة في قريتي شبرا قبالة، وميت القصري، بما يتفق مع رؤية الدولة المصرية للحفاظ على البيئة وتنمية المجتمع وتعزيز دور المرأة.

وتشمل هذه المشروعات صوب زراعية، ومزارع سمكية، وحضانات للدواجن ووحدة تدوير للمخلفات الزراعية في قرية ميت القصري جميعها تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى صوبة زراعية سيتم تشغيلها بالكامل عن طريق سيدات القرية لضمان التكافؤ بين الجنسين في هذه المشروعات.

وسيتم توفير ثلاثة مضخات لرفع مياه الري تعمل بالطاقة الشمسية في قرية شبرا قبالة وتستخدم في زراعة ما يقرب من 700 فدان من الأراضي لتساهم في تقليل التكلفة التي كانت تستخدم في توفير السولار، وتحسين جودة الزراعة