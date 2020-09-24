مذكرة بين «الإفريقية للطاقة» و«روساتوم» للتعاون في استخدام الطاقة النووية سلميا

وقعت اللجنة الإفريقية للطاقة النووية (AFCONE) مذكرة تفاهم مع المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية روساتوم بشأن تطوير التعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.

وقد قام مسعود مسعود باعلى واعمر، الأمين التنفيذي لـ AFCONE، والسيد نيكولاي سباسكي – نائب المدير العام لشركة روساتوم بالتوقيع على المذكرة في بريتوريا وموسكو في 23 من الشهر الجاري.

وتعد مذكرة التعاون خطوة فعلية نحو تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في القمة الروسية الأفريقية والتي انعقدت في 23-24 أكتوبر الماضي.

كما تمثل منبراً للحوار حول كيفية التعاون بين الأطراف المختلفة بهدف مساعدة الدول الأفريقية في قطاع أمن الطاقة، بما في ذلك تنويع مصادر الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، علاوةً على تنفيذ مشاريع في قطاع الطاقة النووية.

ويهدف التعاون بين AFCONE وروساتوم إلى زيادة الوعي حول التقنيات النووية وتطبيقاتها، وذلك بهدف تعزيز المعرفة بالقطاع وبناء القدرات في الدول الأفريقية.

وانعقد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر الجاري في مركز فيينا الدولي بالنمسا، حيثُ ينظر مسئولون رفيعو المستوى وممثّلون عن الدول الأعضاء في الوكالة في مجموعة من القضايا المختلفة، وذلك بحضور أليكسي ليخاتشيف، المدير العام لشركة روساتوم الروسية.

وقال أليكسي ليخاتشيف المدير العام لشركة روساتوم الروسية في الجلسة العامة للمؤتمر السنوي للوكالة “رغم التحديات التي تواجه العالم بسبب الوباء العالمي والأزمات الاقتصادية، إلا أن الطاقة النووية أثبتت مرة أخرى فعاليتها من حيث الاستقرار والاستدامة البيئية والأمان والتكلفة”.

وذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثبتت أنها منظمة دولية ذات دور فعال، خاصةً أنها نجحت في توفير أحدث معدات تشخيص فيروس كورونا إلى بعض الدول.

وأضاف: “قدمت روسيا الدعم المالي للوكالة، وأنه رغم تأثر الصناعة النووية الروسية بالوباء، إلا أنهم اجتازوا الاختبار بنجاح، حيث لم يتم وقف أي من مواقع البناء التابعة للشركة في روسيا أو في دول أخرى”.