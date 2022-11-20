مذكرة بين «أورنݘ» و«LMD» لتقديم خدمات الاتصالات لمشروعي «One Ninety» و«3Sixty» القاهرة الجديدة

أعلنت LMD عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة أورنچ مصر للاتصالات والتي تعد من أهم وأكبر الشركات العالمية المتخصصة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، لتزويد مشروعي One Ninety و3Sixty بمنطقة شرق القاهرة بمجموعة من خدمات الاتصالات والتكنولوجيا الذكية عبر خدمة Triple Play التي توفرها شركة أورنݘ.

وتستمر جهود شركة LMD كواحدة من أكبر الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في تقديم كل ما هو جديد من خدمات مبتكرة لعملائها بمشروعاتها المختلفة.

وتم توقيع الاتفاق من قبل كل من المهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذي لشركة LMD وهشام مهران نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال لشركة أورنݘ.

وبموجب الاتفاق بين LMD واورنݘ سوف تتاح خدمات Triple Play للمنطقة السكنية وذلك لتوفير خدمات الإنترنت المنزلي والتليفون الأرضي والبث التلفزيوني عبر الإنترنت IPTV

بنود مذكرة التفاهم

إضافة إلى ذلك سيتم تقديم خدمات Wi-Fi للقاطنين بالمنطقة السكنية وأيضًا تزويد منطقة الأعمال بخدمات الإنترنت فائق السرعة وخدمة VPN لنقل البيانات بأمان تام وخدمات الاتصال الدولي وتطبيقات SD-WAN وحلول تبادل البيانات M2M إلى جانب الخدمات الصوتية مثل التليفون الثابت وخدمة الـ IP phone وغيرها من الخدمات التكنولوجية المتقدمة التي تيسر منظومة العمل وتحسن من كفاءة العمليات التشغيلية.

وصرح المهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذي لشركة LMD في تعليقه عن الاتفاق قائلًا: “نعتمد بمشروعاتنا على توفير كل عناصر الراحة والرفاهية وتوفير مستوى معيشة رفيع المستوي وغير مسبوق لعملائنا وذلك من خلال منظومة متكاملة تشمل وضع مخططات رئيسية وتصميمات عصرية.

إضافة إلى مجموعة متكاملة من الخدمات باستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات التكنولوجية بكافة مشروعاتنا، وذلك من خلال التعاون مع أفضل الخبراء في كل المجالات لضمان تقديم أفضل خدمة لعملائنا مع الإهتمام التام بتطبيق الاستدامة بمشروعاتنا والعمل علي توفير الطاقة لتكون هذه المشروعات مثالًا حقيقيًا للمجتمعات العمرانية الذكية التي تضمن لقاطنيها حياة عصرية تتكامل بها كافة عناصر الخصوصية

وتعاوننا مع شركة اورنݘ ليس الأول بل هو إمتداد لتعاون مستمر كواحدة من أفضل الشركات في مجال خدمات الاتصالات عالية الجودة وهو ما يجعلها الإختيار الأمثل لتحقيق التكامل فيما بيننا بما يخدم رؤية كلانا في تقديم كل ما هو جديد لعملائنا”.

عناصر التكامل فى المشروعين

وأضاف سلطان: “مشروعي One Ninety و3Sixty هما تطبيق عملي لذلك فلقد حرصنا منذ بداية تنفيذهما علي التعاون مع كبريات الشركات العالمية في كل جزء منهما، إضافة إلى ما يتمتع به هذين المشروعين من موقع فريد من نوعه بقلب منطقة شرق القاهرة وتصميمات عبقرية

حرصنا علي أن تتكامل بها جميع عناصر الاستدامة من بنية تحتية تكنولوجية وخدمات ومرافق تدار بأحدث المعايير العالمية بما يضمن حياة مستقرة لساكني المشروع وبيئة عمل صحية يستطيع من خلالها أصحاب الأعمال تحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق أعلي العوائد الاستثمارية، لم نكتفي بذلك بل راعينا أن يشمل كلا المشروعين منطقة تجارية متكاملة توفر متعة حقيقة لروادها. “

كما ستكون شركة أورنݘ مسئولة عن تقديم خدماتWi-Fi لمنطقة البيع بالتجزئة بكلا المشروعين مع تحليل بيانات كاملة وتحليلات تسويقية حول رواد هذه المنطقة من مختلف العملاء.

دور هام لأورنج مصر

في ذات السياق؛ قال هشام مهران نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال لشركة اورنݘ مصر: “نحن سعداء للتعاون مع كيان كبير مثل شركة LMD لنكون المزود والمشغل لخدمات الاتصالات بمشروعاتها المتميزة والتي تقدم بعد جديد للمشروعات الذكية المتكاملة في مصر.

وأضاف: “وسوف نسعى لتوفير أفضل الخدمات لمشروعي One Ninety و 3Sixty معتمدين علي خبرتنا الطويلة والمهارات العالمية التي تتمتع بها اورنݘ لتقديم أعلى مستوى من خدمات Triple Play والتى تعمل على توفير أحدث حلول الاتصالات المتكاملة وتقديم جميع الخدمات الرقمية التي تيسر حياة المقيمين بالمجتمعات العمرانية الذكية لتحسين جودة الحياة بها وفقًا لأحدث المواصفات العالمية”

إضافة إلى قدرات أورنݘ في تقديم أحدث الحلول في مجال المباني الإدارية والوحدات السكنية الذكية والتي تلعب دوراً كبيراً لتوفير نمطاً رئيسياً من أنماط الحياة الذكية المستدامة.

تصميمات مميزة

مشروعا One Ninety و3Sixty يقدمان صورة عصرية للمجتمعات العمرانية الشاملة حيث يقام One Ninety بموقع استراتيجي وحيوي للغاية بأول شارع التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة، علي مساحة 13.5 فدان، بإجمالي استثمارات 8 مليار جنيه

ويعد أول مشروع بمصر يحصل على حق استخدام علامة تجارية عالمية في قطاعها السكني مثل W Residences Cairoوالذي يعد أول تواجد لها فى افريقيا بالكامل بإجمالي عدد 300 وحدة وتتنوع الوحدات بيت شقق فندقية وفيلات وبنتهاوس، إلى جانب أشهر الفنادق فندقW Cairo وAloft Hotels و Autograph Collection Hotels ومنطقة المساحات الخضراء والمفتوحة Urban Park ومنطقة مخصصة للأعمال التجارية.Cairo Design District

مشروعات LMD

في حين يتمتع مشروع 3Sixty بموقع فريد من نوعه بقلب الجولدن سكوير بالقاهرة الجديدة، يقام علي مساحة 55 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات 4 مليار جنيه، والمشروع يضم وحدات متنوعة المساحات إدارية وعيادات ومحلات تجارية، كما تمتلك LMD عدد من المشروعات العقارية والتي يبلغ إجمالي استثماراتها 50 مليار جنيه

وكان أخر المشروعات التي أطلقتها الشركة مشروع “Stei8ht” أول مشروع سكني ومتعدد الاستخدامات للشركة على مساحة 500 فدان بواحدة من أفضل المناطق بمنطقة شرق القاهرة

مشروع Zoya Ghazala Bay بمساحة 150 فدان بالساحل الشمالي بمركز منطقة سيدي عبد الرحمن

وتسعي LMD للتوسع بمشروعاتها في مختلف المناطق الهامة في مصر، و تستمر في تحقيق نجاح مسيرتها العالمية بالامارات و اليونان.