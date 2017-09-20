مذكرة برلمانية تطالب وزير الدفاع بعودة عمال كوين سيرفيس

ياسمين فوازقدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب بمحافظة السويس صباح اليوم مذكرة رسمية عبر مجلس النواب الى الفريق أول صدقي صبحي السيد وزير الدفاع، ناشد فيها النائب بضرورة اعادة النظر بعودة العاملين بشركة كوين سرفيس بميناء السخنة بالسويس.وأضاف كمال أن العاملين البسطاء قد أرسلوا شكاوي الى ال



ياسمين فواز

قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب بمحافظة السويس صباح اليوم مذكرة رسمية عبر مجلس النواب الى الفريق أول صدقي صبحي السيد وزير الدفاع، ناشد فيها النائب بضرورة اعادة النظر بعودة العاملين بشركة كوين سرفيس بميناء السخنة بالسويس.

وأضاف كمال أن العاملين البسطاء قد أرسلوا شكاوي الى الوزير يطالبون فيها بعودتهم خصوصاً وأنهم لم يرتكبوا اي اخطاء طوال فترة عملهم وأنهم من غير المدانين فى اي اعمال غير قانونية.

واكد النائب انه على ثقة فى النظرة الانسانية والاجتماعية العادلة فى اهمية عودة العاملين الى مواقع الانتاج والعمل.