مذكرة إعداد الدراسات لإنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق

مدحت إسماعيل:شهد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة بومباردييه الكندية بخصوص إعداد الدراسات والتصميمات وإنشاء الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وتوريد العربات المتحركة والنظم اللازمة للتشغيل والصيانة.ووقع الا

مدحت إسماعيل:

شهد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة بومباردييه الكندية بخصوص إعداد الدراسات والتصميمات وإنشاء الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وتوريد العربات المتحركة والنظم اللازمة للتشغيل والصيانة.

ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري، اللواء مهندس طارق جمال الدين، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وعن الجانب الكندي لوران بوير، نائب الرئيس الإقليمي للشركة.

وجدير بالــذكر أنــه تــم تحديد بدايـة الخط مــن منطقة الخصوص شمالا عند مخرج 18 من الطريق الدائرى ثم يتجه جنوبا بمحاذاة ترعة الإسماعيلية فى مسار علوى حتى منطقة شرق شبرا الخيمة، ثم يستمر حتى ميدان السـواح ثم شارع بورسعيد، ويتقاطع مع الخط الأول في غمرة ثم ميدان السيدة زينب، ثم يمتد ليتقاطع مع الخط الرابع بمحطة عمرو بن العاص، ثم يستمر إلى المعادى الجديدة بمنطقة القمر الصناعى ثم يمتد الخط لينتهى عند التقـــاء الدائرى الأوسطى مع طريق العين السخنة بطول 30 كم وإجمالي عدد 24 محطة (12 نفقي + 12 علوي) بتكلفة تقديرية مبدئية للمشروع 4 مليار دولار.

ولتعظيم دور التصنيع المحلي المصري واستخدام المنتجات المصرية المطابقة لمواصفات المشروع اتفق الطرفان علي ألا تقل نسبة المكون المحلي في بنود الأعمال عن 40% من قيمة المشروع.