مذبحة الزمالك.. جلسة صلح تتسبب في قتل رجل أعمال لزوجته و2 من أسرته وانتحاره

شهد حي الزمالك في محافظة القاهرة، جريمة قتل 3 أشخاص عرفت بـ«مذبحة الزمالك»، والتي ارتكبها رجل أعمال بإطلاق النار عليهم أثناء جلسة صلح مع زوجته، فتصاعدت الخلافات مما أدى إلى تخلصه من زوجته وشقيقته وطليقها وإصابة حماته، وعقب ذلك انتحاره.

مذبحة الزمالك.. 4 ضحايا وإصابة الحماة

تعود التفاصيل في قضية مذبحة الزمالك ، إلى تلقي قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من الأهالي بسماع طلقات نارية من داخل شقة سكنية في منطقة الزمالك.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص اتضح العثور على 4 جثث، فضلًا عن سيدة مصابة بطلق ناري ونقلت إلى المستشفى في حالة حرجة.

وبالفحص كشفت التحريات الأولية، أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة، بعد إطلاق أعيرة نارية على زوجته وشقيقته وطليقها وحماته، في عدة أماكن متفرقة، وبعدها إطلاق النيران على نفسه حتى وفاته.

واتضح أن الضحايا هم: “الزوج 22 عامًا، والزوجة 22 عامًا، شقيقة المتهم 42 عامًا، زوج شقيقة المتهم خالد 53 عامًا، ونقلوا جميعا إلى مشرحة زينهم، وإصابة حماته البالغة من العمر 58 عامًا.

التحريات: إطلاق نار عشوائي أثناء جلسة صلح

وأوضحت التحريات في مذبحة الزمالك ، أنه حدثت مشادة كلامية بين القاتل وزوجته أثناء جلسة صلح، والمتهم كان يحاول قتل زوجته وحماته، إلا أن تدخل زوج شقيقته لسحب السلاح الناري منه، خرجت طلقة استقرت في جسده، وبعد ذلك أطلق النار بصورة عشوائية على أفراد أسرته، وبعد وفاتهم، أصاب نفسه بعيار ناري في الفم.

تفريغ كاميرات وسؤال الشهود

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة بالعقار، من أجل تفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة.

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي من أجل إجراء الصفة التشريحية على الجثث لكشف سبب الوفاة، وناشدت المباحث بسرعة التحريات وكشف غموض وملابسات الحادث.

واستدعت جهات التحقيق، شهود عيان وجيران ضحايا مذبحة الزمالك وتباشر النيابة العامة التحقيق.