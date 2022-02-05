سيـــاســة

مذبحة الزمالك .. النيابة العامة تحقق في مقتل خمسة وانتحار قاتلهم

تجرى النيابة العامة تحقيقاتها فى حادث مقتل 5 اشخاص وانتحار قاتلهم في الزمالك   كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا مساء أمس بمقتل 4 أشخاص، وإصابة سيدة تُوفيت بعد نقلها للمستشفى، جراء إطلاق أحد المتوفين أعيرة نارية صوب الباقين قبل أن يقتل نفسه داخل وحدة…

المال - خاص 9:01 م, السبت, 5 فبراير 22 9:01 م, السبت, 5 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

تجرى النيابة العامة تحقيقاتها فى حادث مقتل 5 اشخاص وانتحار قاتلهم في الزمالك 

 كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا مساء أمس بمقتل 4 أشخاص، وإصابة سيدة تُوفيت بعد نقلها للمستشفى، جراء إطلاق أحد المتوفين أعيرة نارية صوب الباقين قبل أن يقتل نفسه داخل وحدة سكنية بالزمالك، فتولت النيابة العامة التحقيقات.وكانت النيابة العامة قد استمعت لأقوال سبعة منهم ثلاثة شاهدوا وقوع الجريمة، وانتهت التحقيقات معهم إلى أن المتهم كانت تربطه علاقة بسيدة من المتوفين نشأ بسببها نزاعٌ بينهما، وتحدَّد لقاء في يوم الواقعة بمسكن شقيقة المتهم بالزمالك لإنهاء هذا النزاع في حضور ذوي الطرفين، وقد أحضر المتهم حقيبةً كبيرة يومها أخفاها بالمسكن قبل انعقاد اللقاء، ولما ثار النقاش بينهم بشأن النزاع استشاط المتهم غضبًا وأخرج من الحقيبة التي كانت معه بندقية آلية أطلق منها عيارًا ناريًّا أصاب السيدة طرف النزاع معه، ثم لما حاول الحضور ردعه أطلق صوبهم أعيرة نارية فقتلهم، وإذ حضرت الشرطة وحاولت دخول المسكن أطلق أعيرة نارية أخرى صوب السيدة ووالدتها فقتلهما، ثم قتل نفسه بعيار ناري، وقد قررت شقيقة المتهم في محضر بلاغ الواقعة سابقةَ إيداعه بإحدى مصحات العلاج النفسي منذ حواليّ 3 أشهر.

اقرأ أيضا  قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددا من الفاعليات المميزة خلال يناير الماضى


وكانت النيابة العامة قد انتقلت فور الإخطار لمسرح الواقعة لمناظرة جثامين المتوفين الأربعة داخل المسكن ومعاينته، حيث عثرت على عدد من أظرف الطلقات النارية الفارغة وآثار إطلاق الأعيرة بالمسكن، وضبطت بندقية آلية بجوار جثمان المتهم بها خزينتان ممتلئتان بالذخائر وحقيبة تحوي ذخائر، كما انتقلت النيابة العامة لمناظرة المتوفاة الخامسة بالمستشفى بعد الإخطار بوفاتها.

اقرأ أيضا  اقتراح في النواب لضم عمليات جراحات علاج السمنة للتأمين الصحي


وندبت النيابةُ العامةُ الإدارةَ العامةَ لتحقيق الأدلة الجنائية خلال إجراء المعاينة؛ لفحص السلاح والذخائر والأظرف الفارغة، ولأخذ عينات دماء من مسرح الواقعة والجثامين لإجراء المضاهاة اللازمة، وتحفظت على مسرح الواقعة، وتبينت من فحص تسجيلات كاميرات مراقبة مثبتة بحانوت مجاور للعقار محل الواقعة دخول المتهم إلى العقار حاملًا الحقيبة الكبيرة، وقد ندبت النيابةُ العامة الأطباءَ الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لجثامين المتوفين، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات

اقرأ أيضا  برلمانية : التوجه الرئاسي بالانتهاء من قضايا الأسرة لحماية نسيج الأسرة المصرية

كتبت نجوى عبد العزيز

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

الداخلية: ضبط مخدرات بقيمة 740 مليون جنيه وكشف 259 جريمة خلال يناير

أماني عوض 7:38 م, السبت, 5 فبراير 22

اقتراح بمجلس الشيوخ لتفعيل آليات جديدة لحماية الشهود والمبلغين

ياسمين فواز 5:53 م, السبت, 5 فبراير 22

تأجيل محاكمة كريم الهواري المتهم في حادث الشيخ زايد إلى 5 مارس

المال - خاص 4:19 م, السبت, 5 فبراير 22

تأجيل نظر محاكمة المتهمين في قضية بسنت إلى جلسة 8 مارس المقبل

المال - خاص 3:25 م, السبت, 5 فبراير 22

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددا من الفاعليات المميزة خلال يناير الماضى

أحمد اللاهوني 2:36 م, السبت, 5 فبراير 22

القوات المسلحة تفتتح مسجد رياض الصالحين بمدينة نخل في سيناء

أحمد اللاهوني 2:32 م, السبت, 5 فبراير 22