مذبحة أسرية.. شاب ينهي حياة والديه وشقيقه في كفر الشيخ (تفاصيل)

ارتكب شاب مذبحة قتل 3 من أسرته، بعدما أنهى حياة والده ووالدته وشقيقه في محافظة كفر الشيخ، على إثر خلافات نشبت بينهم، فاستخدم “سكين” المطبخ، وتمكنت أجهزة البحث الجنائي من كشف ملابسات الواقعة والقبض على الجاني، وذلك ضمن أخبار الحوادث اليوم.

لغز مذبحة أسرية

تعود التفاصيل، إلى تلقي مركز شرطة قلين بمديرية أمن كفر الشيخ ، بلاغًا من مزارع يفيد بالعثور على 3 جثث (زوج شقيقته، شقيقته، نجلهما) وبهم جروح طعنية داخل منزلهم بدائرة المركز.

وعلى الفور، تشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ ، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليهما “الأول والثانية” -مقيم بمحافظة الإسكندرية- لوجود خلاف بين المتهم والمجني عليهم الثلاثة.

الابن الجاني

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وقرر أنه بتاريخ 8 الجاري حضر من محل إقامته بالإسكندرية، وتوجه إلى الشقة المقيم بها (والدته وشقيقه المجني عليهما).

وأضاف أنه نشبت بينهما مشاجرة تطورت إلى حصوله على “سكين” وطعن شقيقه ووالدته، عقب ذلك توجه للشقة الأخرى المقيم بها والده، وسدد العديد من الطعنات له.

ولفت إلى تخلص من السكين المستخدم في إرتكاب الواقعة بإلقائها بإحدى مصارف المياه، وعاد إلى محل إقامته بمحافظة الإسكندرية.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.