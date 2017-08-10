مد مهلة التقدم على العددات الكودية للمساكن المخالفة بمطروح

معتز محمود كشف مصدر بمحافظة مطروح، أنه تم مد مهلة تقديم الطلبات لتركيب العدادات الكودية المؤقتة على للمبانى بالمحافظة حتى نهاية العام الحالى. وأضاف المصدر أن هذا القرار يأتى تيسيراً على المواطنين ولتوفير الخدمات والبنية الأساسية إليهم، مع منع الاستيلاء بدون وجه حق التيار الكهربائى. &n



معتز محمود

كشف مصدر بمحافظة مطروح، أنه تم مد مهلة تقديم الطلبات لتركيب العدادات الكودية المؤقتة على للمبانى بالمحافظة حتى نهاية العام الحالى.



وأضاف المصدر أن هذا القرار يأتى تيسيراً على المواطنين ولتوفير الخدمات والبنية الأساسية إليهم، مع منع الاستيلاء بدون وجه حق التيار الكهربائى.



وأشار إلى أن قرار مد مهلة التقدم المواطنين للحصول على العدادات الكودية المؤقتة بالنسبة للمبانى والمنشآت المخالفة يأتى بعد موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مد تلك المهلة.



وأوضح إلى أنه وفقاً للمهلة القديمة، فإن تلقى تلك الطلبات كانت تنتهى فى 30 يونيو من العام الحالى.

وشهدت مطروح خلال العام المالى المنصرف دعمًا كبيرًا لمشروعات الطاقة الكهربائية بالمحافظة بأكثر من 100 مليون جنيه، تم إنفاقها على تطوير قطاع الكهرباء فى خطة العام المنتهى، وجزء بسيط منها من التمويل الحكومى والباقى تم توفيره من صندوق إسكان المحافظة ومواردها الذاتية.



وتوزعت هذة الأموال على تنفيذ عدد من المشروعات لتحويل الكابلات الهوائية ببعض مراكز المحافظة إلى كابلات أرضية، وإنارة بعض التجمعات، وتوفير أعمدة الإنارة.