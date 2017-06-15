مد منح تخفيضات سفن الحاويات من الساحل الشرقي الأمريكي

أعلن الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، عن مد منح تخفيضات على رسوم العبور لسفن الحاويات المارة بالقناة والقادمة من الساحل الشرقي الأمريكي والمتجهة مباشرة إلى منطقتي جنوب وجنوب شرق آسيا، وذلك لمدة ستة أشهر قادمة حتى نهاية ديسمبر المقبل، بعد أن كان مقرراً إنهاء العمل به في 30 يونيو من العام الجاري.

وقال مميش: إن منح هذه التخفيضات على مدار عام ماضي أثمرت عن جذب عدد من الخطوط الملاحية الكبرى وعلى رأسها “MAERSK – MOL COSCO – OOCL – MSC – EVER GREEN – K LINE – NYK YANG MING – Hapag-Lloyd CMA CGM”، والتي كانت تسلك مسار رأس الرجاء الصالح في رحلتها من الساحل الشرقي الأمريكي إلى جنوب وجنوب شرق آسيا، وكان أخرها جذب خدمة “CJX” التابعة لمجموعة “CMA CGM” والمكونة من 17 سفينة بإجمالي 104 رحلات سنوياً.

وأضاف الفريق: أن عائدات القناة جراء السياسات التسويقية والحوافز التي تمنح للخطوط الملاحية ،التي لا يحقق لها المرور في القناة وفراً كبيراً قد بلغت 670 مليون دولار كعائدات منذ بداية تطبيق المنشور وحتى 31 مايو 2017، وذلك نتيجة عبور 3200 سفينة.