مد قبول طلبات مالكي أراضي التوسعات العمرانية بالشيخ زايد

بدور إبراهيم: صرح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأنه تم مد فترة قبول طلبات المواطنين الذين لديهم عقود بيع ومستندات ملكية للأراضي التي تقع داخل حدود القرارين الجمهوريين للتوسعات العمرانية لمدينة الشيخ زايد، رقم 77 لسنة 2017 الخاص بض

بدور إبراهيم: صرح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأنه تم مد فترة قبول طلبات المواطنين الذين لديهم عقود بيع ومستندات ملكية للأراضي التي تقع داخل حدود القرارين الجمهوريين للتوسعات العمرانية لمدينة الشيخ زايد، رقم 77 لسنة 2017 الخاص بضم مساحة 8336 فداناً غرب المدينة، ورقم 230 لسنة 2017 بضم مساحة 2584 فداناً شرق المدينة، وذلك حتى يوم 28-9- 2017استجابة للطلبات العديدة التي تقدم بها المواطنون.