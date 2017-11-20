مد فترة سداد تأمين السلع التموينية حتى 7 ديسمبر

محمد مجدي علمت المال من مصدر مسؤول في وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم صدور تعليمات جديدة من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن مد فترة سداد المبلغ التأميني للسلع التموينية. وقال المصدر لـ المال أنه تم مد الفترة حتي يوم 7 ديسمبر القادم بدلا من يوم 21 نوفمبر

محمد مجدي

علمت المال من مصدر مسؤول في وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم صدور تعليمات جديدة من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن مد فترة سداد المبلغ التأميني للسلع التموينية.

وقال المصدر لـ المال أنه تم مد الفترة حتي يوم 7 ديسمبر القادم بدلا من يوم 21 نوفمبر الحالي، وذلك بعد ما تم التقدم به من قبل شعب البقالة في الغرف التجارية في محافظات الجمهورية.

وأوضح المصدر أنه سيتم قريبا الإعلان عن إعداد المتقدمين من بقالي التموين الذين قاموا بسداد نحو 25% من قيمة السلع التموينية التي يتم استلامها من مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة وصرفها للمواطنين من خلال البطاقات التموينية.

يشار أن بقالي التموين يرفضون سداد مبالغ تأمينية مقابل ما يتم استلامه حيث أنها على سبيل الأمانة.

ويبلغ عدد البقالين 33 ألف بقال على مستوى الجمهورية يتعاملون مع 70 مليون مواطن مقيد على 20 مليون بطاقة ذكية.