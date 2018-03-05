مد فترة حجز الإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج حتى 6 أبريل

مى عبدالحميد تستجيب لطلبات إتاحة التسجيل بالموقع الإلكترونى للحجز للمواطنين المُسـجلين سابقاً بمشروعات بيت الوطن ولم يستفيدوا

بدور إبراهيم



أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم مد فتـرة باب الحجز لمشروع إسكان المصريين العاملين بالخارج ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، اعتباراً من 6/3/2018 حتـى 6/4/2018، وذلك فى ضوء الاهتمام الكبيـر من الدولة تجاه المصريين بالخارج، واستجابة لمطالبهم بإتاحة وحدات سكنية ملائمة لهم.



وأشارت مى عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، إلى أنه تم فتح باب الحجز لإجمالي عدد 18061 وحدة سكنية فى عدد من المواقع المُتميزة بعدد 11 محافظة بإجمالي عدد 19 مدينة/مركز بسعر استثمارى يتـراوح بين 165: 250 ألف جنيه للوحدة على حسب الموقع والتميز، وهي على النحو التالي: ( مدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية- مدينة العبور بمحافظة القليوبية- مدينة طامية وهواره بمحافظة الفيوم – مدينة مطاي بمحافظة المنيا- مدينة أسيوط الجديدة والبداري و أبنوب وساحل سليم ومنقباد بمحافظة أسيوط – مدينة سوهاج الجديدة وحي الكوثر بمحافظة سوهاج – مدينة قنا الجديدة بمحافظة قنا – مدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر – مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان- مدينة القصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر – مدينة الحمام وسيدي عبدالرحمن بمحافظة مطروح).



وأوضحت أنه ورد العديد من طلبات المواطنين نحو عدم إمكانية التسـجيل بالموقع الإلكتروني الخاص بمشروع إسكان المصريين العاملين بالخارج، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، وذلك نظراً لسبق التسـجيل لهم بالموقع الإلكتروني الخاص بمشروعات “بيت الوطن”، مؤكدين أن تلك التسـجيلات تُمثل حجوزات مبدئية، ولم تتم الاستفادة من الوحدات السكنية أو قطع الأراضي المطروحة بمشروعات بيت الوطن، مؤكدة أن المواطنين المُسـجلين سابقاً بمشروعات بيت الوطن سوف يُتاح لهم إمكانية التسـجيل بالموقع الإلكتروني الخاص بمشروع إسكان المصريين العاملين بالخارج، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، بعد استيفاء كل البيانات والمُستندات الحديثة (على أن تكون سارية) المطلوبة لدينا عند إنشاء الحساب، وإتمام عملية التسـجيل، حيث أكدت على ضرورة إطلاع المواطنين على كل الشروط المنشورة بالموقع الإلكتروني قبل بدء عملية التسجيل والحجز، وذلك لأجل التأكد من مدى صحة إنطباق الشروط عليهم من عدمه.



من جانب آخر أكدت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي أنه فى حالة ثبوت سبق الاستفادة للحاجز أو الأسرة “الزوجة/الأولاد القصر” بوحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروعات بيت الوطن سوف يتم إلغاء الحجز والتخصيص له.



أما فيما يتعلق بموعد بدء عملية التخصيص فإنها ستبدأ بعد انتهاء مدة شهر “30 يوما” من تاريخ غلق باب الحجز، بحيث تُخصص الوحدة السكنية وفقاً لأسبقية سداد وتحويل مبلغ مقدم الحجز (بالدولار) وفقاً للبيان الوارد من البنك المركزي المصري، فى حالة إنطباق كافة الاشتراطات والشروط على الحاجز طبقاً للقواعد والإجراءات التـى وضعتها إدارة الصندوق، لضمان نزاهة إجراءات التخصيص ووفقاً للمحددات التي تم تغذية الموقع الإلكتروني بها.



وأفادت مى عبدالحميد أنه فى حالة المزيد من الاستفسارات والتساؤلات يتم التواصل مع مركز الاتصالات على رقم 0088216900100 (من الساعة التاسعة صباحاً حتـى التاسعة مساءً) أو البريد الإلكتروني الرسمي للصندوق المُعلن عنه بالموقع الإلكتروني www.nuca.gov.com الخاص بمشروع إسكان المصريين العاملين بالخارج فقط.​