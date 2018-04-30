مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية حتى الخميس

مها أبوودنأكد عماد سامى رئيس مصلحة الضرئب المصرية، مد فتره تقديم الإقرارات الضريبة للشركات الاعتبارية وكبار الممولين حتى يوم الخميس الثالث من مايو والتى كان من المفترض انتهاؤها اليوم الاثنين 30 ابريل وذلك تيسيرا على الممولين نظرا لسوء الأحوال الجوية.ومن المعروف أن موسم تسليم الاقرار

مها أبوودن

أكد عماد سامى رئيس مصلحة الضرئب المصرية، مد فتره تقديم الإقرارات الضريبة للشركات الاعتبارية وكبار الممولين حتى يوم الخميس الثالث من مايو والتى كان من المفترض انتهاؤها اليوم الاثنين 30 ابريل وذلك تيسيرا على الممولين نظرا لسوء الأحوال الجوية.

ومن المعروف أن موسم تسليم الاقرارات الضريبية للاشخاص الاعتبارية (الشركات)، ينتهي اليوم في تمام الساعة السادسة مساء.

وخلال جولة في مركز كبار الممولين الضريبي اليوم، أكد سامى أن حصيلة ضريبة التصرفات العقارية بلغت منذ مطلع يوليو الماضى حتى اللحظة نحو 1.5 مليار جنيه.