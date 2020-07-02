مد فترة التقديم لمسابقة رالي ريادة الأعمال حتى 7 يوليو

أعلن مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مد فترة التقديم لمسابقة رالي مصر لريادة الأعمال حتى 7 يوليو القادم لإتاحة الفرصة أمام الشباب من طلاب الجامعات المختلفة للاشتراك في المسابقة.

وتنفذ المسابقة بالشراكة مع البنك الأهلى المصري، وبمشاركة 10 جامعات مصرية إلى جانب وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، والتجارة والصناعة.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ أحمد أبو الغيط قد أطلق هذه المسابقة وبرنامج التدريب “ابتكار الافكار” بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير الشباب والرياضة؛ الدكتور أشرف صبحي، ووزيرة التجارة والصناعة؛ الدكتورة نيفين جامع، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاقتصادية.

كما حضر السفير كمال حسن علي، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ الدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري؛ هشام عكاشة، ورئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي؛ ممدوح عافيه، ورئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري؛ نرمين شهاب الدين، ومدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية؛ وائل الدسوقي.

وصرح مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية؛ وائل الدسوقي أن الهدف من مد موعد التقدم للمسابقة هو إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من طلاب الجامعات المصرية للاشتراك في المسابقة التي تعد من أهم وأكبر المسابقات الداعمة لطلاب الجامعات ورواد الأعمال في مصر، والتي تهدف إلى نشر الوعي بالعمل الحر وثقافة ريادة الأعمال.

وكذلك تشجيع الطلاب في المرحلة الجامعية على إقامة شركات ناشئة خاصة بهم وتحويل أفكارهم لمشروعات ناجحة ذات نفع وفائدة اقتصادية ومجتمعية، إضافة إلى دعم أصحاب الابتكارات من الشباب ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقة على أرض الواقع.

وأضاف أن المسابقة هذا العام تقدم 50 ألف منحة تدريب عن بعد في مجال ريادة الأعمال لتأهيل الشباب المصري والعربي، داعيًا الشباب للتسجيل للحصول على التدريب على موقع المسابقة الإليكتروني.

ومن جانبه أكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ إسماعيل عبد الغفار فرج أن المسابقة تأتي في إطار دور الأكاديمية العربية كأحد منظمات جامعة الدول العربية، لدعم الشباب العربي والمصري، وتأهيلهم لسوق العمل الذي يعد أحد الأولويات على طاولة متخذي القرارات في منطقتنا العربية ومصر، لما للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة من دور هام يسهم في التنمية الأقتصادية وخلق فرص عمل لهولاء الشباب.

وأشاد بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأهلي المصري في تنظيم مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال، والتي تنظمها الأكاديمية العربية للعام الثالث على التوالي.

ومن جانبه؛ أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري؛ هشام عكاشة أن مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال تعد من أهم الفاعليات التي تستهدف توجيه الدعم لطلاب الجامعات وشباب رواد الأعمال، مشيرُا إلى إهتمام البنك الأهلي المصري بتأهيل وتطوير الشباب الذي يعد ثروة مصر الحقيقية والنواة الأهم لمختلف برامج التنمية، ما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تضعها الدولة ضمن أهدافها الاستراتيجية ويسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف “عكاشة” أن دعم البنك الأهلي المصري للمسابقة تأتي في إطار توجه البنك نحو تفعيل الاقتصاد المعرفي ونشر الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع خصوصًا الشباب، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية المستمرة بين البنك الأهلي المصري والأكاديمية العربية.