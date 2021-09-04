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مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الثانية للجامعات حتى مساء غد

وجه الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، وأشار إلى إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غد الأحد.
جهاد سالم 2:12 م, السبت, 4 سبتمبر 21 2:12 م, السبت, 4 سبتمبر 21

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات 2021، حتى الساعة السابعة من مساء غد الأحد 5 سبتمبر الجاري.

ويأتي القرار لإتاحة الفرصة للطلاب اللذين لم يسجلوا رغباتهم.

وأكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

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ووجه الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، وأشار إلى إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غد الأحد.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية مستمرة فى فتح أبوابها، لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني.

وشدد على الطلاب بضرورة الالتزام بارتداء الماسك الطبي “الكمامة”، حيث لن يُسمح لأي طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها، واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

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وأكد عبدالغفار على الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سيُغلق في تمام السابعة من مساء غد الأحد، الموافق 5 سبتمبر الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.

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بقلم جهاد سالم

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