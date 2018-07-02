مد صلاحية مجلس العربية لاستصلاح الأراضى شهرين إضافيين

رجب عزالدين:وافق مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي على استمرار مجلس إدارة الشركة العربية لاستصلاح الأراضي لمدة شهرين إضافيين حتى أغسطس 2018.وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياة الجوفية المنعقد علي استمرار مجلس إدارة الشركة العر

رجب عزالدين:

وافق مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي على استمرار مجلس إدارة الشركة العربية لاستصلاح الأراضي لمدة شهرين إضافيين حتى أغسطس 2018.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياة الجوفية المنعقد علي استمرار مجلس إدارة الشركة العربية لاستصلاح الأراضي بتشكيلة الحالي في مباشرة اختصاصاتة بصفة مؤقتة حتي 31 أغسطس 2018 أو نقل الأسهم المملوكة لاتحاد المساهمين بالشركة باسم الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياة الجوفية ايهما أقرب.

كانت القابضة لاستصلاح الأراضى قد وافقت على استمرار مجلس إدارة الشركة بتشكيلة الحالي في مباشرة اختصاصاته بصفة مؤقتة حتي 30 يونيو الماضى .

وتكبدت الشركة خسائر بلغت 3.2 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2017 إلى مارس 2018، مقابل خسائر بلغت 6.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.