مد سيلفي مع الموت والجلسة شغل عفاريت يمثل مصر في تونس

سلوى عثمان: قرر إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح مد عرض "سيلفى مع الموت" لمدة ١٥ يوما على مسرح ميامى بوسط البلد، وذلك نظرا للنجاح الجماهيرى والنقدى الذى حققه العرض منذ افتتاحه فى شهر نوفمبر الماضى حتى الآن . يذكر أن "سيلفى مع الموت" يعرض يوميا على مسرح ميامى بوسط البلد فى تمام الثامنة مس

سلوى عثمان:

قرر إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح مد عرض “سيلفى مع الموت” لمدة ١٥ يوما على مسرح ميامى بوسط البلد، وذلك نظرا للنجاح الجماهيرى والنقدى الذى حققه العرض منذ افتتاحه فى شهر نوفمبر الماضى حتى الآن .

يذكر أن “سيلفى مع الموت” يعرض يوميا على مسرح ميامى بوسط البلد فى تمام الثامنة مساء، وهو عرض مونودراما من تأليف وبطولة الفنانة نشوى مصطفى، الموسيقى إهداء خالد داغر، ديكور أحمد حشيش، ملابس دينا فتحى، إيقاع حركى مناضل عنتر، إضاءة أبو بكر الشريف، إخراج محمد علام

كما أعلن مختار عن اختيار العرض المسرحى “الجلسة شغل عفاريت ” إنتاج فرقة مسرح الطليعة للمشاركة ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربى فى دورته العاشرة التى تنظمه الهيئة العربية للمسرح فى تونس فى الفترة من 10 إلى 16 يناير 2018 ، وجاء ذلك الترشح ضمن حصيلة مائة وستة و ثلاثين عرضاً مسرحياً، تم إيصالهم إلى 22 عرضا مسرحيا مشارك فى المهرجان.

وقال الفنان شادى سرور مدير فرقة مسرح الطليعة أن عرض ” الجلسة ” وقع الاختيارعليه من ضمن 17 عرض مصرى تقدمه للترشح لمهرجان المسرح العربى حيث يقدم عرض ” الجلسة ” ضمن العروض المتنافسة على النسخة السابعة من جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض مسرحي للعام ، ويذكرأن المسرحية إنتاج فبراير 2017 وقد عرضت عدة مواسم فى مسرح الطليعة بالعتبة.

“الجلسة شغل عفاريت” بطولة طه خليفة ،فهد ابراهيم، ميدو عبد القادر ،مصطفى عبد الهادى، نورا نواف ،حسن نوح، مصطفى عبد الهادى، مارينا مجدى ، عبدلله ، ديكور وإضاءة عمرو الأشرف ، آداء حركى عمرو باتريك ، مخرج منفذ عمرو عاطف ،تأليف و إخراج مناضل عنتر.