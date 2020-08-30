مد ساعات العمل بوحدات المرور حتى الثامنة مساءً لتركيب الملصق الإلكتروني

قررت وزارة الداخلية -اليوم الأحد- مد العمل بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء المقبل -1 سبتمبر- بمناسبة قرب انتهاء المدة الزمنية المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني.

وقالت الداخلية في بيان لها، إنه مد العمل لحين الانتهاء من منظومة تركيب الملصق الإلكتروني، والمقرر لها في 20 /10/2020، على أن يكون العمل من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الثامنة مساءً لتركيب الملصق الإلكترونى فقط، بالإضافة للفترة الصباحية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين، وإتاحة الفرصة أمامهم لإنهاء إجراءات تركيب الملصق الإلكتروني لمركباتهم في الموعد المحدد.