مد الموعد النهائي للحصول على منحة السياحة البطيئة إلى منتصف أكتوبر

قرر القائمون على مشروع ميد بيرلز، تحت إطار برنامج التعاون عبر حدود دول البحر المتوسط، تمديد الموعد النهائي لتقدم شركات إدارة الوجهات المحلية وشركات السياحة بطلب الحصول على المنح المقدمة لبرنامج السياحة البطيئة إلى 15 من شهر أكتوبر المقبل.

وتصل قيمة المنحة الفرعية بتمويل من الاتحاد الأوروبي إلى 20 ألف يورو، لتطوير منتجات السياحة البطيئة في المناطق التجريبية للمشروع في الأردن، وفلسطين، ومصر، وإسبانيا، وإيطاليا، واليونان.

كما سيوفر المشروع للفائزين الدعم المالي والمساعدة الفنية، من الجامعات وخبراء السياحة لتنفيذ أفكارهم الفريدة، للمساعدة في إحداث ثورة في السياحة في مصر.

ويمكن لأى شركة الاستفادة وانتهاز الفرصة والتقدم على طلب المنحة إذا كان لديها مكتبًا أو مقرًا للشركة في إحدى المناطق المؤهلة في مصر، تجدر الإشارة إلى أن المناطق المؤهلة في مصر هي: محافظات الإسكندرية، مرسى مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، الشرقية، الإسماعيلية، وبورسعيد