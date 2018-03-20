مد العمل بـ75 فرعا لبنك مصر حتى السابعة مساء لتحصيل الضرائب

سيد بدر:قرر بنك مصر مد ساعات العمل بـ 75 فرعًا حتى السابعة مساءً، وذلك لتقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب للعملاء ولمأموريات الضرائب المختلفة خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 20/3/2018 إلى يوم الخميس الموافق 29/3/2018، و الفترة من يوم الإثنين الموافق 23/4/2018 حتى يوم الاثنين الموافق 30/4/20

سيد بدر:

قرر بنك مصر مد ساعات العمل بـ 75 فرعًا حتى السابعة مساءً، وذلك لتقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب للعملاء ولمأموريات الضرائب المختلفة خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 20/3/2018 إلى يوم الخميس الموافق 29/3/2018، و الفترة من يوم الإثنين الموافق 23/4/2018 حتى يوم الاثنين الموافق 30/4/2018، وذلك ماعدا الاجازات الرسمية بين المواعيد المقررة.

كما انه يمكن التعامل من خلال 26 فرع من فروع بنك مصر من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة السابعة مساءً يوم الجمعة الموافق 23/3/2018 و يوم السبت الموافق 24/3/2018 و يوم الجمعة الموافق 30/3/2018 و يوم السبت الموافق 31/3/2018 و يوم الجمعة الموافق 27/4/2018 و يوم السبت الموافق 28/4/2018 لتقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب للعملاء ولمأموريات الضرائب المختلفة.

ويتيح بنك مصر، خدمة سداد الضرائب إلكترونيًا من خلال شبكة من الفروع منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع المسؤولين عن السداد الإلكتروني لمدفوعات الحكومة والهيئات الحكومية بوزارة المالية

وتتمثل المزايا التي تمنحها خدمة سداد الضرائب للأفراد والمؤسسات في تجنيب العميل مخاطر نقل الاموال وتبسيط عملية السداد، عن طريق السداد المباشر لحساب العميل، مع إعطاء العميل مستندا يفيد قيامه بالسداد، ويمكن للعميل السداد بوسائل مختلفة (نقدا أو خصما من الحساب الجاري)، فضلا عن إتاحة الخدمة للعملاء وغير العملاء، وتواجد عدد كبير من منافذ السداد.

وتتميز الخدمة بتوفير عنصري الأمان والسرعة للعميل، وذلك لعدم تقيده بالسداد داخل المأمورية المسجل بها، وعدم الالتزام بالتوزيع الجغرافي في إطار التيسير على الممولين وتحقيق اللامركزية في تحصيل الضرائب، وعدم المخاطرة في حمل الأموال للسداد.

أما بالنسبة لخدمة سداد الرسوم الجمركية فيعد بنك مصر أول بنك في مصر يتيح السداد الإلكتروني للجمارك سواء للأفراد أو الهيئات الحكومية منذ ديسمبر 2005، حيث تمكن هذه الخدمة العميل من الاستعلام عن الرسوم الجمركية المستحقة عليه أو على مؤسسته وسدادها من خلال فروع البنك التي تقدم هذه الخدمة، حيث يتم التأثير الفوري على بيانات العميل بما يفيد السداد.

ويأتي كل ذلك في إطار حرص بنك مصر على تقديم كل ما هو جديد من الخدمات الالكترونية الحديثة للعملاء وغيرها من الخدمات والمنتجات المصرفية وذلك لتلبية احتياجات عملائه.