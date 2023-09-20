مد الحكم على بديع و6 قيادات إخوانية في أحداث المنصة إلى 3 ديسمبر

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة ببدر، اليوم تأجيل النطق بالحكم على المتهمين محمد بديع مرشد الإخوان و6 آخرين من قيادات الإخوان وهم: كل من محمود عزت القائم بأعمال المرشد ومحمد البلتاجي وعمرو زكي، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي وعصام عبد الماجد، ومحمد عبد المقصود، في قضية أحداث المنصة، وذلك لعدم ورود تقرير فضيلة المفتي لجلسة 3 ديسمبر القادم.

ونظرت الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة، إحالة أوراق القضية المتهم فيها بديع وآخرون وعددهم 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث المنصة لفضيلة المفتي للأخذ بالرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 20 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، ونظرا لعدم ورود التقرير تقرر مد أجل النطق بالحكم عليهم.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات تولي قيادة جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها، وإمداد جماعة إرهابية بمعونات مادية، وأن دبّروا وآخرون مجهولون تجمهرًا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد.

كتبت نجوى عبد العزيز