مد اكتتاب طرح «غزل المحلة للكرة» لمدة أسبوعين

كشف محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة “برايم” القابضة للاستثمارات المالية، عن مد فترة الاكتتاب العام فى أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة غزل المحلة لكرة القدم لمدة أسبوعين بدلا من انتهائها اليوم الأحد.

يذكر أن البورصة المصرية أعلنت للمرة الأولى مد الاكتتاب العام حتى 14 أغسطس الجارى بدلا من 3 يوليو الماضى عقب عدم تغطية كامل الأسهم المطروحة.

وبدأ الاكتتاب العام فى أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة غزل المحلة لكرة القدم فى 12 يونيو الماضي، ليرتفع من 102 مليون جنيه إلى 200 مليون، بعدد 98 مليون سهم بسعر 1.02 جنيه.

وأضاف «ماهر» – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن «برايم» – مدير طرح شركة غزل المحلة- ستبحث مع الأخيرة الإجراء التالى لتأهيل الشركة للقيد فى البورصة خلال الفترة المقبلة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت – فى إطار تشجيع المستثمرين على المشاركة فى الاكتتاب- على زيادة الحد الأقصى لعدد الأسهم التى يسمح للاكتتاب فيها للمكتتب الواحد إلى 15 مليون سهم بدلا من 2 مليون.

ويتكون رأس مال شركة غزل المحلة للكرة من حصة عينية لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة بحوالى 65 مليون جنيه مقابل حق الانتفاع بالاسم والاستاد لمدة 20 سنة، وتمت زيادته بـ 37 مليونا من مستثمرين ومؤسسات مصرية وخليجية فى اكتتاب خاص ليصبح رأس المال المدفوع 102 مليون قبل طرح الزيادة بمبلغ 98 مليونا للاكتتاب العام .

كانت «المال» كشفت مسبقا أن الطرح الخاص لشركة غزل المحلة شهد مشاركة كل من «مصر القابضة» للتأمين، بالإضافة إلى شركة «غزل المحلة الأم» بجانب مؤسسة استثمارية كويتية وأخرى مصرية وشركتين من السعودية وبعض الأفراد ذوى الملاءة المالية.