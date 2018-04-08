مد أجل النطق بالحكم في تظاهر 12 محاميا

نجوى عبد العزيز: قررت محكمة جنح مستأنف القناطر، مد أجل النطق بالحكم في قضية تظاهر 12 محاميا، اعترضوا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وتسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة إلى جلسة 22 أبريل الحالى للحكم. وأشار مجدي…

نجوى عبد العزيز:



قررت محكمة جنح مستأنف القناطر، مد أجل النطق بالحكم في قضية تظاهر 12 محاميا، اعترضوا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وتسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة إلى جلسة 22 أبريل الحالى للحكم. وأشار مجدي المهدي، نقيب محامي القليوبية، أن النقابة ساندت المحامين المتهمين، ودفعت بهيئة دفاع من النقابة، واستندت إلى حكم القضاء الإداري الخاص برفض اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين الحكومة المصرية والمملكة، مشيرا إلى أن الـ 12 محاميا كانوا قد التقطوا صورة داخل محكمة شبين، وكتبتوا عليها “تيران وصنافير مصرية” وتمت توجيه تهم لهم بنشر شائعات كاذبة، والتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم.