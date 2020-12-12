سيـــاســة

مد أجل النطق بالحكم على متهمي «أحداث عنف المطرية» إلى 10 يناير

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية
المال - خاص 3:04 م, السبت, 12 ديسمبر 20 3:04 م, السبت, 12 ديسمبر 20

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نجوى عبد العزيز

مدت محكمة جنايات القاهرة دائرة إلارهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة،برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، أجل الحكم على متهمين في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015، حيث يصدر الحكم في جلسة 10 يناير المقبل.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.

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وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم في 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

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بقلم المال - خاص

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