مد أجل النطق بالحكم على شيري هانم وابنتها زمردة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمتيْنِ شريفة وشهرتها شيري هانم، وابنتها نورا وشهرتها زمردة، لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري

نجوى عبد العزيز

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة مد أجل النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من شيري هانم وابنتها زمردة على حبس كل منهما 6 سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيه لاتهامهما بنشر صور ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام.

وكذلك إعلان شيري هانم وزمردة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية، وتم مد الأجل إلى جلسة ١٣ يونيو المقبل.

كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت عدة تفاعلات غاضبة وغضب رواد التواصل الاجتماعي، ما تنشره المتهمتان من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ«النيابة العامة» بموقع «فيس بوك»، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية لـ«النيابة العامة».

وتبين من خلال المتابعة والتحريات التي أجرتها الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية أن انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، ما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقى القبض عليهما وأحيلتا إلى «النيابة العامة» لاستجوابهما.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمتيْنِ شريفة وشهرتها شيري هانم، وابنتها نورا وشهرتها زمردة، لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.