مد أجل النطق بالحكم على المتهمين بسرقة مكتب بريد المرج

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي،و المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 4 متهمين في القضية، والمعروفة إعلاميا بسرقة مكتب بريد المرج، إلى جلسة 31 مايو الجاري للنطق بالحكم.



كانت النيابة العامة قد وجهت الى المتهمين في القضية، أنهم في عام 2015 وحتى مايو 2016، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.كما قام المتهمون من ال3 حتى الأخير، بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وأمد المتهم الأول وال3 الجماعة بمعونات مادية، بأن أمدوها بأسلحة وأموال وذخائر ومهمات ومقرات مع علمهما بما تدعو إليه، وقام المتهمون جميعا بسرقة المبالغ المالية المعهود بها إلي مكتب بريد المرج، وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع على العاملين به، بأن دلف المتهم الأول وال2 وال3 إلى المكتب وبحوزة كل منهم سلاح نارى بندقية آلية أشهروها في وجوه المجني عليهم وأطلق ال3 عدة أعيرة نارية صوب الحاجز الخرساني للمكاتب الأمامية.