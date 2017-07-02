مد أجل الحكم في إلغاء التداول على سهم بلتون لـ 4 يوليو

مصطفى طلعت : قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من شركة بلتون المالية القابضة والمساهمين، ضد البورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، بسبب قرارات الإلغاء المتكرر للتداول على سهم بلتون إلى جلسة 4 يوليو الحالي. قال عاطف الشريف، رئيس مكتب الشري

مصطفى طلعت :

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من شركة بلتون المالية القابضة والمساهمين، ضد البورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، بسبب قرارات الإلغاء المتكرر للتداول على سهم بلتون إلى جلسة 4 يوليو الحالي.

قال عاطف الشريف، رئيس مكتب الشريف للاستشارات والمحاماة، وممثل بلتون في الدعوى، في تصريحات خاصة لـ”المال”، إن الحكم سيكون إما بإيقاف تنفيذ إلغاء التداولات على السهم، أو إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإبداء الرأي.

كانت “بلتون” وعدد من المساهمين، قد حررت دعوتين قضائيتين ضد البورصة والرقابة المالية، بسبب الإيقاف المتكرر للتداولات على السهم منذ فبراير 2016، وقامت محكمة القضاء الإدارى بضم الدعوتين فى دعوى واحدة .

استندت البورصة المصرية فى إيقاف التداول على المادة 21 من قانون سوق المال، التى تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة، وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فى الأسعار، ويكون له حق إلغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، أو التى تتم بسعر لا مبرر له.

