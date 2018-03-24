مد أجل الحكم فى طعن التحفظ على أموال باكينام الشرقاوى

نجوى عبد العزيز قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم - رئيس مجلس الدولة، مد أجل حكمها فى الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن الحكومة ووزارة العدل، المطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء…

نجوى عبد العزيز

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم – رئيس مجلس الدولة، مد أجل حكمها فى الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن الحكومة ووزارة العدل، المطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، القاضى ببطلان التحفظ على أموال الدكتورة باكينام الشرقاوى مساعدة المعزول محمد مرسى لجلسة 28 أبريل المقبل.

وأكد الطعن فى أسبابه أن “مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله أهدر حجية حكم قضائى واجب النفاذ فالحكم الصادر فى الدعوى مستعجل القاهرة هو حكم قضائى واجب النفاذ، وامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه يشكل خطأ وإهدار لحجية الأحكام القضائية”.

كانت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، أحالت الطعن، لدائرة الموضوع.