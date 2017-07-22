مد أجل الحكم على طعن عز ببطلان ثبوت نسب طفليه

نجوى عبد العزيز:قررت محكمة استئناف الأسرة، مد أجل حكمها في الطعن المقدم من الفنان أحمد عز على الحكم الصادر من محكمة أسرة مدينة نصر، برفض بطلان حكم ثبوت نسب الطفلين "عز الدين"، و"زين الدين"، توءم الفنانة زينة له إلى جلسة 24 يوليو للنطق بالحكم النهائي، وكانت محكمة استئناف الأسرة، قضت بتأييد حكم أول

نجوى عبد العزيز: قررت محكمة استئناف الأسرة، مد أجل حكمها في الطعن المقدم من الفنان أحمد عز على الحكم الصادر من محكمة أسرة مدينة نصر، برفض بطلان حكم ثبوت نسب الطفلين “عز الدين”، و”زين الدين”، توءم الفنانة زينة له إلى جلسة 24 يوليو للنطق بالحكم النهائي، وكانت محكمة استئناف الأسرة، قضت بتأييد حكم أول درجة، بثبوت نسب توءم الفنانة زينة للفنان أحمد عز.